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Месси и Джордан в одном флаконе! 8-летний иранец взорвал Сеть новым трюком

Андрей Трофимов
25 декабря, 22:37
Восьмилетний иранский футболист Арат Хоссейни, занимающийся в академии Ливерпуля, поразил болельщиков рождественским фокусом с мячом

Арат Хоссейни впечатляет своей техникой / Фото: Instagram

Футбольный вундеркинд Арат Хоссейни продолжает удивлять даже видавших виды знатоков футбольного искусства. В этот раз парень иранского происхождения сотворил шедевр в стенах своей гостиной в Ливерпуле.

Взяв короткий разбег от дверного проема, мальчик пяткой подбросил мяч у себя из-за спины над креслом и стенкой из трех манекенов (знаменитый финт "радуга"), после чего слету коленом отправил кожаный снаряд в расположенное под потолком баскетбольное кольцо.

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Причем этот фокус Арат проделал дважды кряду.

"Ну, с Рождеством! – говорится на странице мальчика в Instagram. – На выполнение этого трюка ушли часы. Сотни первых попыток были успешными, но со второй не складывалось, пока, наконец, не удались две кряду".

Отметим, что хоть мальчик занимается в академии Ливерпуля, играть мечтает за Барселону – по крайней мере, так было, пока за каталонцев выступал Лионель Месси.

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Правда, пока непонятно, какую страну будет представлять Хоссейни, ведь его родиной является Иран, но сейчас они живут в Англии и возвращаться назад не намерены.

Кстати, у Арата – 5,8 млн подписчиков в Instagram. Под одним из роликов впечатление техникой иранца выразил сам Месси.

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