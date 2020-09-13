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"Мини Месси" разрывает соцсети: шестилетний мальчик популярнее любого украинского спортсмена

13 сентября, 13:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Арат Хоссейни занимается в академии "Ливерпуля", но мечтает играть за "Барселону"

Шестилетний Арат Хоссейни стал настоящей звездой соцсетей. Юный мальчик поражает своей футбольной техникой, а также не по годам мускулистым телосложением. Мальчик начал заниматься гимнастикой с девяти месяцев под руководством своего отца. Уже в два года о нем писали многие международные издания, но это было только начало.

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Позже Арат открыл для себя футбол и быстро преуспел в этом виде спорта. Мальчик демонстрирует невероятную технику и с легкостью обыгрывает более старших соперников. Сейчас Арат занимается в академии "Ливерпуля", хотя к нему проявляли интерес "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". В будущем Хоссейни мечтает играть в каталонском клубе, о чем признался во время общения с Лионелем Месси в социальных сетях. Также Арат ставит перед собой цель стать Олимпийским чемпионом.

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Правда, пока непонятно, какую страну будет представлять Хоссейни, ведь его родиной является Иран, но сейчас они живут в Англии и возвращаться назад не намерены. Семья мальчика хотела проведать родственников на каникулах, но из-за коронавируса пришлось отменить свои планы.

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Сейчас на страницу Арата в Instagram подписано 4,2 миллиона подписчиков, и их количеств постоянно растет. Это больше, чем у самого популярного украинского спортсмена Василия Ломаченко! Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов есть на нашем сайте.

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История о девятилетнем вундеркинде из Нидерландов:

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футболист соцсети мальчик

Источник: Сегодня|Спорт

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