Мессі та Джордан в одному флаконі! 8-річний іранець підірвав Мережу новим трюком

Арат Хоссейні вражає своєю технікою / Фото: Instagram

Футбольний вундеркінд Арат Хоссейні продовжує дивувати поціновувачів футбольного мистецтва. Цього разу хлопець іранського походження створив шедевр у стінах своєї вітальні у Ліверпулі.

Взявши короткий розбіг від дверного отвору, хлопчик п'ятою підкинув м'яч через свою спину над кріслом і стінкою з трьох манекенів (знаменитий фінт "веселка"), після чого злету коліном відправив шкіряний снаряд у розташований під стелею баскетбольний кошик.

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Причому цей фокус Арат зробив двічі поспіль.

"Ну, з Різдвом! – йдеться на сторінці хлопчика в Instagram. – На виконання цього трюку знадобилися години. Сотні перших спроб були успішними, але з другою не складалося, поки, нарешті, не вдалися дві поспіль".

Зазначимо, що хоч хлопчик займається в академії Ліверпуля, грати мріє за Барселону – принаймні так було, поки за каталонців виступав Ліонель Мессі.

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Щоправда, поки що незрозуміло, яку країну представлятиме Хоссейні, адже його батьківщиною є Іран, але зараз вони живуть в Англії і не мають наміру повертатися назад.

До речі, у Арата – 5,8 млн підписників у Instagram. Під одним із роликів захоплення технікою іранця висловив сам Мессі.