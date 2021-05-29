Месиво на парковке: фанаты в США метелили друг друга у машин после проигрыша команды

Болельщики клуба НБА Даллас Маверикс так расстроились после неудачи в матче плей-офф с Клипперс, что устроили потасовку, покидая арену

Болельщики Даллас Маверикс во время матча / Фото: Reuters

В третьем матче первого раунда плей-офф НБА на Западе Даллас Маверикс проиграли Лос-Анджелес Клипперс со счетом 108:118. Однако болельщики команды, похоже, расстроились сильнее, чем сами баскетболисты, и устроили драку между собой на парковке. Ранее звезд НБА оплевали и забросали попкорном.

"Болельщики Маверикс не очень счастливы сегодня вечером, покидая игру", – подписали пост в Twitter Dallas Texas TV

При этом перед входом на арену фанаты Далласа отстояли просто-таки огромную очередь. Видимо, потому после поражения у них начали сдавать нервы.

Отметим, что после двух побед на выезде Даллас проиграл Клипперс на своей площадке, несмотря на 44 очка Луки Дончича, и теперь ведет в серии первого раунда со счетом 2:1.

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Ранее мы писали, что украинcкий великан с фантастическим рекордом впервые вышел в плей-офф НБА. В сильнейшей баскетбольной лиге мира Алексей Лэнь выступал за Финикс, Атланту, Сакраменто и Торонто, но пробиться в плей-офф удалось лишь с "волшебниками" из Вашингтона.