Штраф более миллиона за посещение стриптизерш: европейская звезда погуляла в США

Латвийский баскетболист Даллас Маверикс Кристапс Порзингис заплатит крупную сумму за отдых в ночном клубе Лос-Анджелеса после матча плей-офф НБА

Кристапс Порзингис в матче против Клипперс / Фото: Reuters

Центровой Даллас Маверикс Кристапс Порзингис должен заплатить НБА штраф в размере 50 тысяч долларов (1,37 млн гривен) за нарушение протокола Лиги. Ранее баскетболист Лейкерс перепутал тормоз и газ и залетел на ограждение.

НБА запрещает игрокам посещение баров, клубов и других увеселительных заведений во время сезона. А латвийский великан нарушил протокол в воскресенье, когда решил отдохнуть в одном из ночных клубов в Лос-Анджелесе.

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Вместе с тем Кристапс избежал отстранения от матчей плей-офф, поскольку полностью привит от коронавируса. А также, как отмечает ESPN, он лишь ненадолго заглянул в стриптиз-клуб. Поэтому смог принять участие в победном для своей команды поединке против Лос-Анджелес Клипперс – 127:121. После чего Даллас повел в серии 2:0.

Кристапс Порзингис / Фото: USA Today / Sport

"По итогам консультации с медицинскими экспертами, а также с учетом всех фактов и обстоятельств, выяснилось, что посещение Порзингисом ночного клуба не влекло риска распространения COVID-19, карантин также не требуется", – говорится в заявлении НБА

Ранее украинcкий великан с фантастическим рекордом впервые вышел в плей-офф НБА. Однако первый матч серии Вашингтон Лэня проиграл Филадельфии 118:125.