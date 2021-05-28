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Звезд НБА оплевали и забросали попкорном. Ради этого зрителей вернули на трибуны?

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 мая, 11:42
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Болельщики команд НБА отличились свинскими поступками в матчах плей-офф лиги. От выходок фанатов пострадали Расселл Уэстбрук и Трей Янг
Расселл Уэстбрук пострадал из-за выходки болельщика. Фото: Bill Streicher-USA TODAY Sports
Расселл Уэстбрук пострадал из-за выходки болельщика. Фото: Bill Streicher-USA TODAY Sports

Возвращение болельщиков в НБА должно было стать праздником, но в итоге обернулось грандиозными скандалами. Игрока Вашингтон Уизардс Расселла Уэстбрука обсыпали попкорном, а в защитника Атланта Хокс Трея Янга и вовсе плюнули.

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Уэстбрук получил травму в матче против Филадельфия Сиксерс и, прихрамывая, направлялся в раздевалку, когда ему на голову свалился пакет попкорна. Разъяренный баскетболист пытался прорваться на трибуну, но его удержали стюарды.

В следующем матче один из болельщиков Нью-Йорк Никс (на видео в футболке с цифрой 30) решил высказать свое отношение к сопернику, но не придумал ничего лучше, чем плюнуть в Янга. Впрочем, плевок получился слабым и не достиг цели.

Тем не менее, наказание последовало незамедлительно – руководство обеих клубов запретило хулиганам посещать домашние арены команд на неопределенный срок. Возможно, горе-болельщики понесут дополнительное наказание от лиги.

Ранее мы писали, что украинcкий великан с фантастическим рекордом впервые вышел в плей-офф НБА. В сильнейшей баскетбольной лиге мира Алексей Лэнь выступал за Финикс, Атланту, Сакраменто и Торонто, но пробиться в плей-офф удалось лишь с "волшебниками" из Вашингтона.

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