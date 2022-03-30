Мерзкий поступок. Рашистская тварь обозвала сборную Польши в прямом эфире

Анисимов в прямом эфире обозвал сборную Польши / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Польши по футболу во главе с лидером Робертом Левандовски, который не снимает сине-желтую капитанскую повязку, пробилась на ЧМ-2022 в Катаре, обыграв Швецию.

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В полуфинале стыковых матчей плей-офф Польша без борьбы победила Россию, которую ФИФА дисквалифицировала из-за военного вторжения в Украину. С этим фактом все никак не могут смириться журналисты страны-агрессора. Более того они опускаются очень низко, обзывая своего соперника в прямом эфире своих футбольных передач на ТВ.

Таким низким поступком отличился ведущий Матч ТВ Антон Анисимов. В конце программы он себя добавил фразу в адрес сборной Польши и ее лидера Роберта Левандовского.