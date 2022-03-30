5 апреля 22:00
Манчестер Сити --
Атлетико --
5 апреля 22:00
Бенфика --
Ливерпуль --
6 апреля 22:00
Челси --
Реал --
6 апреля 22:00
Вильярреал --
Бавария --
12 апреля 22:00
Бавария --
Вильярреал --
12 апреля 22:00
Реал --
Челси --
13 апреля 22:00
Ливерпуль --
Бенфика --
13 апреля 22:00
Атлетико --
Манчестер Сити --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Мерзкий поступок. Рашистская тварь обозвала сборную Польши в прямом эфире

Евгений Щербаков
30 марта, 22:52
Ведущий канала Матч ТВ Антон Анисимов после выхода Польши на чемпионат мира назвал их "мерзкими тварями"

Анисимов в прямом эфире обозвал сборную Польши / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Польши по футболу во главе с лидером Робертом Левандовски, который не снимает сине-желтую капитанскую повязку, пробилась на ЧМ-2022 в Катаре, обыграв Швецию.

Реклама

В полуфинале стыковых матчей плей-офф Польша без борьбы победила Россию, которую ФИФА дисквалифицировала из-за военного вторжения в Украину. С этим фактом все никак не могут смириться журналисты страны-агрессора. Более того они опускаются очень низко, обзывая своего соперника в прямом эфире своих футбольных передач на ТВ.

Таким низким поступком отличился ведущий Матч ТВ Антон Анисимов. В конце программы он себя добавил фразу в адрес сборной Польши и ее лидера Роберта Левандовского.

"Хочу сказать от себя лично, не от имени канала. Сборной Польши я желаю наибольшего провала на чемпионате мира, Левандовски тоже. Ребята, удачи вам, вы – мерзкие твари."