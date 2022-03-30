Гидкий вчинок. Рашистська тварюка обізвала збірну Польщі у прямому ефірі

Анісімов у прямом ефірі вилаявся на збірну Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна Польщі з футболу на чолі з лідером Робертом Левандовськи, який не знімає синьо-жовту капітанську пов'язку, пробилася на ЧС-2022 у Катарі, обігравши Швецію.

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У півфіналі стикових матчів плей-оф Польща без боротьби перемогла Росію, яку ФІФА дискваліфікувала через воєнне вторгнення в Україну. З цим фактом усі ніяк не можуть змиритися журналісти країни-агресора. Ба більше, вони опускаються дуже низько, обзиваючи свого суперника в прямому ефірі своїх футбольних передач на ТБ.

Таким низьким вчинком відзначився ведучий Матч ТВ Антон Анісімов. Наприкінці програми він від себе додав фразу на адресу збірної Польщі та її лідера Роберта Левандовськи.