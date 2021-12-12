Мерседес снова проиграл. Почему у Макса Ферстаппена не забрали титул

Битва за титул продолжилась после гонки / Фото: REUTERS

Cтюарды Гран-при Абу-Даби отклонили протест команды Мерседес на результаты гонки. Те хотели отобрать чемпионский титул у Макса Ферстаппена.

По регламенту, рестарт за машиной безопасности дается после того, как все отставшие на круг гонщики обгонят лидера и автомобиль безопасности, чтобы вернуться с ними в один круг. Так было всегда.

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Но на последних кругах Гран-при Абу-Даби директор гонки Майкл Маси принял личное решение дать обогнать лидера только тем отставшим на круг, кто разделял на трассе Ферстаппена и лидирующего в тот момент Хэмилтона. Другие отставшие на круг гонщики такого разрешения не получили.

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В Мерседес подали протест, аргументируя его тем, что нарушение регламента, допущенное Майклом Маси, напрямую повлияло на спортивные результаты гонки и судьбу чемпионского титула. Ведь если бы разрешение вернуться в круг получили все гонщики, как записано в правилах, гонка и финишировала бы за автомобилем безопасности.

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Обсуждая ситуацию больше часа, стюарды Гран При Абу-Даби отклонили протест, аргументировав это так:

"Рассмотрев различные заявления, сделанные обеими сторонами, стюарды постановили следующее: Статья 15.3 позволяет директору гонок контролировать применение автомобиля безопасности, что, как мы считаем, включает его появление на трассе и уход с нее", сообщает F1news.

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Таким образом, итоги гонки подтверждены. Макс Ферстаппен – чемпион мира 2021 года. Хотя Мерседес планирует оспаривать и это решение.