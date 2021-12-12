Мерседес знову програв. Чому у Макса Ферстаппена не забрали титул

Битва за титул продовжилась після гонки / Фото: REUTERS

Cтюарди Гран-прі Абу-Дабі відхилили протест команди Мерседес на результати перегонів. Ті хотіли відібрати чемпіонський титул у Макса Ферстаппена.

За регламентом, рестарт за машиною безпеки дається після того, як гонщики, що відстали на коло, обженуть лідера і автомобіль безпеки, щоб повернутися з ними в одне коло. Так було завжди.

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Але на останніх колах Гран-прі Абу-Дабі директор гонки Майкл Масі прийняв особисте рішення дати обігнати лідера лише тим, хто відстав на коло, хто розділяв на трасі Ферстаппена і Хемілтона, який лідирував на той момент. Інші гонщики, що відстали на коло, такого дозволу не отримали.

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У Мерседес подали протест, аргументуючи його тим, що порушення регламенту, допущене Майклом Масі, безпосередньо вплинуло на спортивні результати перегонів та долю чемпіонського титулу. Адже якби дозвіл повернутися в коло отримали всі гонщики, як записано у правилах, гонка фінішувала б за автомобілем безпеки.

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Обговорюючи ситуацію більше години, стюарди Гран Прі Абу-Дабі відхилили протест, аргументувавши це так:

"Розглянувши різні заяви, зроблені обома сторонами, стюарди ухвалили таке: Стаття 15.3 дозволяє директору перегонів контролювати застосування автомобіля безпеки, що, як ми вважаємо, включає його появу на трасі та відхід", повідомляє F1news .

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Отже, підсумки перегонів підтверджено. Макс Ферстаппен – чемпіон світу 2021 року. Хоча Мерседес планує оскаржувати і це рішення.