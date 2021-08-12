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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Мэр укусил медаль олимпийской чемпионки. Таких последствий не ожидал никто

Любомир Луканюк
12 августа, 17:19
Чемпионка Игр-2020 по софтболу японка Миу Гото получит новую золотую медаль из-за того, что ее награду укусил мэр города Нагоя

Мэр укусил медаль чемпионки. Фото Kyodo

Скандалом завершилась встреча героев Олимпиады-2020 в японском городе Нагоя. Теперь одной из спортсменок придется менять золотую медаль.

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Игрок женской сборной Японии по софтболу Миу Гото получит новую золотую награду Олимпиады-2020. А все из-за того, что ее медаль укусил мэр Нагои, сообщает агентство Kyodo.

Инцидент случился во время чествования спортсменки, которая вернулась в родной город после победы на Играх. Мэр Нагои Такаши Кавамура поздравлял Гото и, позируя перед фотографами, укусил медаль спортсменки. Так обычно делают атлеты на пьедестале почета.

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Но на фоне пандемии коронавируса это вызвало критику общественности, а в мэрию Нагои поступило более 7000 жалоб.

Кавамура извинился и выразил желание оплатить затраты на дубликат.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете посмотреть на нашем сайте.

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