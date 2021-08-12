Мэр укусил медаль олимпийской чемпионки. Таких последствий не ожидал никто

Мэр укусил медаль чемпионки. Фото Kyodo

Скандалом завершилась встреча героев Олимпиады-2020 в японском городе Нагоя. Теперь одной из спортсменок придется менять золотую медаль.

Читайте также: От Белодед до Хижняка: все медалисты Украины на Олимпиаде-2020

Игрок женской сборной Японии по софтболу Миу Гото получит новую золотую награду Олимпиады-2020. А все из-за того, что ее медаль укусил мэр Нагои, сообщает агентство Kyodo.

Инцидент случился во время чествования спортсменки, которая вернулась в родной город после победы на Играх. Мэр Нагои Такаши Кавамура поздравлял Гото и, позируя перед фотографами, укусил медаль спортсменки. Так обычно делают атлеты на пьедестале почета.

Реклама

Но на фоне пандемии коронавируса это вызвало критику общественности, а в мэрию Нагои поступило более 7000 жалоб.

Кавамура извинился и выразил желание оплатить затраты на дубликат.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете посмотреть на нашем сайте.