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Менеджер российского скандалиста из ММА подозревается в изнасиловании

Сергей Шаховец
8 января, 13:23
Спортивный агент Азамат Бостанов задержан по подозрению в изнасиловании. Клиент менеджера Александр Емельяненко также неоднократно привлекался по этой статтье

Менеджер бойца ММА Александра Емельяненко Азамат Бостанов обвиняется в изнасиловании / Фото: Коллаж: Сегодня

Инцидент произошел в ночь на 6 января, сообщает sport-express.ru. Менеджер Александра Емельяненко был со своей девушкой Лианой в одной из квартир.

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После встречи возлюбленная Азамата попала в больницу с тяжелыми травмами. У пострадавшей зафиксирован перелом ребра и серьезное повреждение грудной клетки, на теле девушки остались многочисленные синяки и ссадины.

Сама девушка заявила полиции, что Бостанов ее избивал и насиловал. О причинах такого поведения спортивного агента не сообщается.

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Напомним, что клиент Бостанова Александр Емельяненко неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В мае 2015 года он был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года.

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Часто попадал в полицию за хулиганство, пьяные дебоши и езду в нетрезвом виде.