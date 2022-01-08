Менеджер російського скандаліста з ММА підозрюється у згвалтуванні

Менеджера бійця ММА Олександра Ємельяненка Азамата Бостанова звинувачують у зґвалтуванні / Фото: Колаж: Сьогодні

Інцидент стався у ніч на 6 січня, повідомляє sport-express.ru. Менеджер Олександра Ємеляненка був зі своєю дівчиною Ліаною в одній із квартир.

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Після зустрічі кохана Азамата потрапила до лікарні з тяжкими травмами. У постраждалої зафіксовано перелом ребра та серйозне пошкодження грудної клітки, на тілі дівчини залишилися численні синці.

Сама дівчина заявила поліції, що Бостанов її бив та гвалтував. Про причини такої поведінки спортивного агента не повідомляється.

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Нагадаємо, що клієнт Бостанова Олександр Ємельяненко неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

У травні 2015 року він був засуджений за згвалтування, викрадення паспорта та схиляння до вживання наркотиків на 4,5 роки.

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Часто потрапляв у поліцію за хуліганство, п'яні дебоші та їзду у нетверезому стані.