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Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

25 июля, 11:29

Александр Трикиша

С 23 июля по 8 августа в Токио пройдут летние Олимпийские игры. Всего в программе Олимпиады-2020 года будет представлено 33 вида спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград. Ниже представляем медальный зачет Олимпиады в Токио

Медальный зачет Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио. На Олимпиаде-2020 разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта, четыре из них – карате, скалалазание, серфинг, скейтбординг – впервые будут представлены на Олимпиаде.

Медальный зачет Олимпийских игр в Токио:

МестоСтранаВСЕГО
1 Китай4138
2 Япония3104
3 США2248
4 Южная Корея2024
5 ОКР1214
6 Австралия1113
6 Италия1113
8 Тунис1102
9 Австрия1001
9 Венгрия1001
9 Иран1001
9 Косово1001
9 Таиланд1001
9 Эквадор1001
15 Нидерланды0202
16 Канада0112
16 Сербия0112
18 Бельгия0101
18 Болгария0101
18 Бразилия0101
18 Индия0101
18 Испания0101
18 Румыния0101
18 Тайвань0101
25 Германия0022
26 Израиль0011
26 Индонезия0011
26 Казахстан0011
26 Мексика0011
26 Монголия0011
26 Словения0011
26 Украина0011
26 Франция0011
26 Швейцария0011
26 Эстония0011
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Источник: Сегодня|Спорт

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