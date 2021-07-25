Медальный зачет Олимпийских игр в Токио:

С 23 июля по 8 августа в Токио пройдут летние Олимпийские игры. Всего в программе Олимпиады-2020 года будет представлено 33 вида спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград. Ниже представляем медальный зачет Олимпиады в Токио