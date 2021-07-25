Медальный зачет Олимпийских игр в Токио
С 23 июля по 8 августа в Токио пройдут летние Олимпийские игры. Всего в программе Олимпиады-2020 года будет представлено 33 вида спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград. Ниже представляем медальный зачет Олимпиады в Токио
Медальный зачет Олимпиады в Токио / Фото: Reuters
Медальный зачет Олимпийских игр в Токио. На Олимпиаде-2020 разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта, четыре из них – карате, скалалазание, серфинг, скейтбординг – впервые будут представлены на Олимпиаде.
Медальный зачет Олимпийских игр в Токио:
|Место
|Страна
|ВСЕГО
|1
| Китай
|4
|1
|3
|8
|2
| Япония
|3
|1
|0
|4
|3
| США
|2
|2
|4
|8
|4
| Южная Корея
|2
|0
|2
|4
|5
| ОКР
|1
|2
|1
|4
|6
| Австралия
|1
|1
|1
|3
|6
| Италия
|1
|1
|1
|3
|8
| Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
| Австрия
|1
|0
|0
|1
|9
| Венгрия
|1
|0
|0
|1
|9
| Иран
|1
|0
|0
|1
|9
| Косово
|1
|0
|0
|1
|9
| Таиланд
|1
|0
|0
|1
|9
| Эквадор
|1
|0
|0
|1
|15
| Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|16
| Канада
|0
|1
|1
|2
|16
| Сербия
|0
|1
|1
|2
|18
| Бельгия
|0
|1
|0
|1
|18
| Болгария
|0
|1
|0
|1
|18
| Бразилия
|0
|1
|0
|1
|18
| Индия
|0
|1
|0
|1
|18
| Испания
|0
|1
|0
|1
|18
| Румыния
|0
|1
|0
|1
|18
| Тайвань
|0
|1
|0
|1
|25
| Германия
|0
|0
|2
|2
|26
| Израиль
|0
|0
|1
|1
|26
| Индонезия
|0
|0
|1
|1
|26
| Казахстан
|0
|0
|1
|1
|26
| Мексика
|0
|0
|1
|1
|26
| Монголия
|0
|0
|1
|1
|26
| Словения
|0
|0
|1
|1
|26
| Украина
|0
|0
|1
|1
|26
| Франция
|0
|0
|1
|1
|26
| Швейцария
|0
|0
|1
|1
|26
| Эстония
|0
|0
|1
|1
|Всего
|21
|21
|25
|67