Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо
З 23 липня по 8 серпня в Токіо пройдуть літні Олімпійські ігри. Всього в програмі Олімпіади-2020 року представлено 33 види спорту, в яких буде розіграно 339 комплектів нагород. Нижче представляємо медальний залік Олімпіади в Токіо
Медальний залік Олімпіади в Токіо / Фото: Reuters
Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо. На Олімпіаді-2020 розіграють 339 комплектів медалей в 33 видах спорту, чотири з них – карате, скелелазання, серфінг, скейтбординг – вперше будуть представлені на Олімпіаді.
Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо:
|Місце
|Країна
|ВСЬОГО
|1
| Китай
|4
|1
|3
|8
|2
| Японія
|3
|1
|0
|4
|3
| США
|2
|2
|4
|8
|4
| Південна Корея
|2
|0
|2
|4
|5
| ОКР
|1
|2
|1
|4
|6
| Австралія
|1
|1
|1
|3
|6
| Італія
|1
|1
|1
|3
|8
| Туніс
|1
|1
|0
|2
|9
| Австрія
|1
|0
|0
|1
|9
| Угорщина
|1
|0
|0
|1
|9
| Іран
|1
|0
|0
|1
|9
| Косово
|1
|0
|0
|1
|9
| Таїланд
|1
|0
|0
|1
|9
| Еквадор
|1
|0
|0
|1
|15
| Нідерланди
|0
|2
|0
|2
|16
| Канада
|0
|1
|1
|2
|16
| Сербія
|0
|1
|1
|2
|18
| Бельгія
|0
|1
|0
|1
|18
| Болгарія
|0
|1
|0
|1
|18
| Бразилія
|0
|1
|0
|1
|18
| Індія
|0
|1
|0
|1
|18
| Іспанія
|0
|1
|0
|1
|18
| Румунія
|0
|1
|0
|1
|18
| Тайвань
|0
|1
|0
|1
|25
| Німеччина
|0
|0
|2
|2
|26
| Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|26
| Індонезія
|0
|0
|1
|1
|26
| Казахстан
|0
|0
|1
|1
|26
| Мексика
|0
|0
|1
|1
|26
| Монголія
|0
|0
|1
|1
|26
| Словенія
|0
|0
|1
|1
|26
| Україна
|0
|0
|1
|1
|26
| Франція
|0
|0
|1
|1
|26
| Швейцарія
|0
|0
|1
|1
|26
| Естонія
|0
|0
|1
|1
|Всього
|21
|21
|25
|67