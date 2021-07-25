Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо:

З 23 липня по 8 серпня в Токіо пройдуть літні Олімпійські ігри. Всього в програмі Олімпіади-2020 року представлено 33 види спорту, в яких буде розіграно 339 комплектів нагород. Нижче представляємо медальний залік Олімпіади в Токіо