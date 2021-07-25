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Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо

25 липня, 11:29

Олександр Трикіша

З 23 липня по 8 серпня в Токіо пройдуть літні Олімпійські ігри. Всього в програмі Олімпіади-2020 року представлено 33 види спорту, в яких буде розіграно 339 комплектів нагород. Нижче представляємо медальний залік Олімпіади в Токіо

Медальний залік Олімпіади в Токіо / Фото: Reuters

Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо. На Олімпіаді-2020 розіграють 339 комплектів медалей в 33 видах спорту, чотири з них – карате, скелелазання, серфінг, скейтбординг – вперше будуть представлені на Олімпіаді.

Медальний залік Олімпійських ігор в Токіо:

МісцеКраїнаВСЬОГО
1 Китай4138
2 Японія3104
3 США2248
4 Південна Корея2024
5 ОКР1214
6 Австралія1113
6 Італія1113
8 Туніс1102
9 Австрія1001
9 Угорщина1001
9 Іран1001
9 Косово1001
9 Таїланд1001
9 Еквадор1001
15 Нідерланди0202
16 Канада0112
16 Сербія0112
18 Бельгія0101
18 Болгарія0101
18 Бразилія0101
18 Індія0101
18 Іспанія0101
18 Румунія0101
18 Тайвань0101
25 Німеччина0022
26 Ізраїль0011
26 Індонезія0011
26 Казахстан0011
26 Мексика0011
26 Монголія0011
26 Словенія0011
26 Україна0011
26 Франція0011
26 Швейцарія0011
26 Естонія0011
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Джерело: Сегодня|Спорт

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