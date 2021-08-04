Медальный зачет Олимпиады в Токио после 4 августа

Жан Беленюк и Ирина Коляденко / Фото: Reuters
Лидирует в общем медальном зачете Китай, на счету которого 70 наград, из них 32 – золотые. США завоевали 79 медалей, но проигрывают китайцам по количеству золота, поэтому располагаются на второй строчке. Третье место удерживает Япония.
Читайте также: Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио
Медальный зачет Олимпиады после 4 августа:
|М
|Страна
|Всего
|1
Китай
|32
|22
|16
|70
|2
США
|25
|31
|23
|79
|3
Япония
|21
|7
|12
|40
|4
Великобритания
|15
|18
|15
|48
|5
Австралия
|15
|4
|17
|36
|6
ОКР
|14
|21
|18
|53
|7
Германия
|8
|8
|16
|32
|8
Франция
|6
|10
|9
|25
|9
Италия
|6
|9
|15
|30
|10
Нидерланды
|6
|8
|9
|23
|11
Корея
|6
|4
|9
|19
|12
Новая Зеландия
|6
|4
|5
|15
|13
Куба
|5
|3
|4
|12
|14
Венгрия
|4
|5
|3
|12
|15
Канада
|4
|4
|7
|15
|16
Бразилия
|4
|3
|8
|15
|17
Чехия
|4
|3
|1
|8
|18
Швейцария
|3
|4
|5
|12
|19
Польша
|3
|3
|4
|10
|20
Хорватия
|3
|3
|2
|8
|21
Швеция
|2
|5
|0
|7
|22
Тайбэй
|2
|4
|5
|11
|23
Грузия
|2
|4
|1
|7
|24
Дания
|2
|2
|3
|7
|25
Норвегия
|2
|2
|1
|5
|26
Ямайка
|2
|1
|2
|5
|27
Иран
|2
|1
|1
|4
|27
Словения
|2
|1
|1
|4
|29
Эквадор
|2
|1
|0
|3
|30
Греция
|2
|0
|1
|3
|30
Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|32
Косово
|2
|0
|0
|2
|32
Катар
|2
|0
|0
|2
|34
Испания
|1
|4
|5
|10
|35
Румыния
|1
|3
|0
|4
|35
Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|37
Украина
|1
|2
|8
|11
|38
Кения
|1
|2
|2
|5
|39
Гонконг
|1
|2
|0
|3
|39
ЮАР
|1
|2
|0
|3
|39
Словакия
|1
|2
|0
|3
|42
Сербия
|1
|1
|4
|6
|43
Австрия
|1
|1
|3
|5
|43
Индонезия
|1
|1
|3
|5
|45
Бельгия
|1
|1
|1
|3
|45
Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|45
Уганда
|1
|1
|1
|3
|48
Филиппины
|1
|1
|0
|2
|48
Тунис
|1
|1
|0
|2
|50
Турция
|1
|0
|5
|6
|51
Ирландия
|1
|0
|2
|3
|51
Израиль
|1
|0
|2
|3
|53
Беларусь
|1
|0
|1
|2
|53
Эстония
|1
|0
|1
|2
|53
Фиджи
|1
|0
|1
|2
|53
Латвия
|1
|0
|1
|2
|57
Бермуды
|1
|0
|0
|1
|57
Марокко
|1
|0
|0
|1
|57
Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|57
Таиланд
|1
|0
|0
|1
|61
Армения
|0
|2
|1
|3
|61
Колумбия
|0
|2
|1
|3
|61
Доминиканская Республика
|0
|2
|1
|3
|61
Кыргызстан
|0
|2
|1
|3
|65
Индия
|0
|1
|2
|3
|65
Монголия
|0
|1
|2
|3
|65
Португалия
|0
|1
|2
|3
|68
Болгария
|0
|1
|1
|2
|68
Нигерия
|0
|1
|1
|2
|68
Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|71
Иордания
|0
|1
|0
|1
|71
Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|71
Намибия
|0
|1
|0
|1
|71
Туркменистан
|0
|1
|0
|1
|75
Казахстан
|0
|0
|4
|4
|76
Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|76
Египет
|0
|0
|3
|3
|76
Мексика
|0
|0
|3
|3
|79
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|79
Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|79
Финляндия
|0
|0
|1
|1
|79
Гана
|0
|0
|1
|1
|79
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|79
Малайзия
|0
|0
|1
|1
|79
Сирия
|0
|0
|1
|1
Новости на эту же тему: