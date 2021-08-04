Медальный зачет Олимпиады в Токио после 4 августа

По итогам 4 августа Украина поднялась на 37-е место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Первую золотую медаль в нашу копилку принес борец Жан Беленюк

Жан Беленюк и Ирина Коляденко / Фото: Reuters

Лидирует в общем медальном зачете Китай, на счету которого 70 наград, из них 32 – золотые. США завоевали 79 медалей, но проигрывают китайцам по количеству золота, поэтому располагаются на второй строчке. Третье место удерживает Япония.

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Медальный зачет Олимпиады после 4 августа:

М Страна Всего 1 Китай 32 22 16 70 2 США 25 31 23 79 3 Япония 21 7 12 40 4 Великобритания 15 18 15 48 5 Австралия 15 4 17 36 6 ОКР 14 21 18 53 7 Германия 8 8 16 32 8 Франция 6 10 9 25 9 Италия 6 9 15 30 10 Нидерланды 6 8 9 23 11 Корея 6 4 9 19 12 Новая Зеландия 6 4 5 15 13 Куба 5 3 4 12 14 Венгрия 4 5 3 12 15 Канада 4 4 7 15 16 Бразилия 4 3 8 15 17 Чехия 4 3 1 8 18 Швейцария 3 4 5 12 19 Польша 3 3 4 10 20 Хорватия 3 3 2 8 21 Швеция 2 5 0 7 22 Тайбэй 2 4 5 11 23 Грузия 2 4 1 7 24 Дания 2 2 3 7 25 Норвегия 2 2 1 5 26 Ямайка 2 1 2 5 27 Иран 2 1 1 4 27 Словения 2 1 1 4 29 Эквадор 2 1 0 3 30 Греция 2 0 1 3 30 Узбекистан 2 0 1 3 32 Косово 2 0 0 2 32 Катар 2 0 0 2 34 Испания 1 4 5 10 35 Румыния 1 3 0 4 35 Венесуэла 1 3 0 4 37 Украина 1 2 8 11 38 Кения 1 2 2 5 39 Гонконг 1 2 0 3 39 ЮАР 1 2 0 3 39 Словакия 1 2 0 3 42 Сербия 1 1 4 6 43 Австрия 1 1 3 5 43 Индонезия 1 1 3 5 45 Бельгия 1 1 1 3 45 Эфиопия 1 1 1 3 45 Уганда 1 1 1 3 48 Филиппины 1 1 0 2 48 Тунис 1 1 0 2 50 Турция 1 0 5 6 51 Ирландия 1 0 2 3 51 Израиль 1 0 2 3 53 Беларусь 1 0 1 2 53 Эстония 1 0 1 2 53 Фиджи 1 0 1 2 53 Латвия 1 0 1 2 57 Бермуды 1 0 0 1 57 Марокко 1 0 0 1 57 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 57 Таиланд 1 0 0 1 61 Армения 0 2 1 3 61 Колумбия 0 2 1 3 61 Доминиканская Республика 0 2 1 3 61 Кыргызстан 0 2 1 3 65 Индия 0 1 2 3 65 Монголия 0 1 2 3 65 Португалия 0 1 2 3 68 Болгария 0 1 1 2 68 Нигерия 0 1 1 2 68 Сан-Марино 0 1 1 2 71 Иордания 0 1 0 1 71 Северная Македония 0 1 0 1 71 Намибия 0 1 0 1 71 Туркменистан 0 1 0 1 75 Казахстан 0 0 4 4 76 Азербайджан 0 0 3 3 76 Египет 0 0 3 3 76 Мексика 0 0 3 3 79 Аргентина 0 0 1 1 79 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1 79 Финляндия 0 0 1 1 79 Гана 0 0 1 1 79 Кувейт 0 0 1 1 79 Малайзия 0 0 1 1 79 Сирия 0 0 1 1