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Медальний залік Олімпіади в Токіо після 4 серпня

4 серпня, 17:25

Олександр Трикіша

За підсумками 4 серпня Україна піднялася на 37-ме місце в медальному заліку Олімпійських ігор у Токіо. Першу золоту медаль в нашу скарбничку приніс борець Жан Беленюк

Жан Беленюк і Ірина Коляденко / Фото: Reuters

Лідирує в загальному медальному заліку Китай, на рахунку якого 70 нагород, з них 32 – золоті. США завоювали 79 медалей, але програють китайцям за кількістю золота, тому розташовуються на другій сходинці. Третє місце утримує Японія.

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Медальний залік Олімпіади після 4 серпня:

М Країна Всього
1

Китай

32221670
2

США

25312379
3

Японія

2171240
4

Велика Британія

15181548
5

Австралія

1541736
6

ОКР

14211853
7

Німеччина

881632
8

Франція

610925
9

Італія

691530
10

Нідерланди

68923
11

Корея

64919
12

Нова Зеландія

64515
13

Куба

53412
14

Угорщина

45312
15

Канада

44715
16

Бразилія

43815
17

Чехія

4318
18

Швейцарія

34512
19

Польща

33410
20

Хорватія

3328
21

Швеція

2507
22

Тайбей

24511
23

Грузія

2417
24

Данія

2237
25

Норвегія

2215
26

Ямайка

2125
27

Іран

2114
27

Словенія

2114
29

Еквадор

2103
30

Греція

2013
30

Узбекистан

2013
32

Косово

2002
32

Катар

2002
34

Іспанія

14510
35

Румунія

1304
35

Венесуела

1304
37

Україна

1 2 8 11
38

Кенія

1225
39

Гонконг

1203
39

ПАР

1203
39

Словаччина

1203
42

Сербія

1146
43

Австрія

1135
43

Індонезія

1135
45

Бельгія

1113
45

Ефіопія

1113
45

Уганда

1113
48

Філіппіни

1102
48

Туніс

1102
50

Туреччина

1056
51

Ірландія

1023
51

Ізраїль

1023
53

Білорусь

1012
53

Естонія

1012
53

Фіджі

1012
53

Латвія

1012
57

Бермуди

1001
57

Марокко

1001
57

Пуерто-Ріко

1001
57

Таїланд

1001
61

Вірменія

0213
61

Колумбія

0213
61

Домініканська республіка

0213
61

Киргизстан

0213
65

Індія

0123
65

Монголія

0123
65

Португалія

0123
68

Болгарія

0112
68

Нігерія

0112
68

Сан-Марино

0112
71

Йорданія

0101
71

Північна Македонія

0101
71

Намібія

0101
71

Туркменістан

0101
75

Казахстан

0044
76

Азербайджан

0033
76

Єгипет

0033
76

Мексика

0033
79

Аргентина

0011
79

Кот-д'Івуар

0011
79

Фінляндія

0011
79

Гана

0011
79

Кувейт

0011
79

Малайзія

0011
79

Сирія

0011

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Джерело: Сегодня|Спорт

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