Медальний залік Олімпіади в Токіо після 4 серпня

За підсумками 4 серпня Україна піднялася на 37-ме місце в медальному заліку Олімпійських ігор у Токіо. Першу золоту медаль в нашу скарбничку приніс борець Жан Беленюк

Жан Беленюк і Ірина Коляденко / Фото: Reuters

Лідирує в загальному медальному заліку Китай, на рахунку якого 70 нагород, з них 32 – золоті. США завоювали 79 медалей, але програють китайцям за кількістю золота, тому розташовуються на другій сходинці. Третє місце утримує Японія.

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Медальний залік Олімпіади після 4 серпня:

М Країна Всього 1 Китай 32 22 16 70 2 США 25 31 23 79 3 Японія 21 7 12 40 4 Велика Британія 15 18 15 48 5 Австралія 15 4 17 36 6 ОКР 14 21 18 53 7 Німеччина 8 8 16 32 8 Франція 6 10 9 25 9 Італія 6 9 15 30 10 Нідерланди 6 8 9 23 11 Корея 6 4 9 19 12 Нова Зеландія 6 4 5 15 13 Куба 5 3 4 12 14 Угорщина 4 5 3 12 15 Канада 4 4 7 15 16 Бразилія 4 3 8 15 17 Чехія 4 3 1 8 18 Швейцарія 3 4 5 12 19 Польща 3 3 4 10 20 Хорватія 3 3 2 8 21 Швеція 2 5 0 7 22 Тайбей 2 4 5 11 23 Грузія 2 4 1 7 24 Данія 2 2 3 7 25 Норвегія 2 2 1 5 26 Ямайка 2 1 2 5 27 Іран 2 1 1 4 27 Словенія 2 1 1 4 29 Еквадор 2 1 0 3 30 Греція 2 0 1 3 30 Узбекистан 2 0 1 3 32 Косово 2 0 0 2 32 Катар 2 0 0 2 34 Іспанія 1 4 5 10 35 Румунія 1 3 0 4 35 Венесуела 1 3 0 4 37 Україна 1 2 8 11 38 Кенія 1 2 2 5 39 Гонконг 1 2 0 3 39 ПАР 1 2 0 3 39 Словаччина 1 2 0 3 42 Сербія 1 1 4 6 43 Австрія 1 1 3 5 43 Індонезія 1 1 3 5 45 Бельгія 1 1 1 3 45 Ефіопія 1 1 1 3 45 Уганда 1 1 1 3 48 Філіппіни 1 1 0 2 48 Туніс 1 1 0 2 50 Туреччина 1 0 5 6 51 Ірландія 1 0 2 3 51 Ізраїль 1 0 2 3 53 Білорусь 1 0 1 2 53 Естонія 1 0 1 2 53 Фіджі 1 0 1 2 53 Латвія 1 0 1 2 57 Бермуди 1 0 0 1 57 Марокко 1 0 0 1 57 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 57 Таїланд 1 0 0 1 61 Вірменія 0 2 1 3 61 Колумбія 0 2 1 3 61 Домініканська республіка 0 2 1 3 61 Киргизстан 0 2 1 3 65 Індія 0 1 2 3 65 Монголія 0 1 2 3 65 Португалія 0 1 2 3 68 Болгарія 0 1 1 2 68 Нігерія 0 1 1 2 68 Сан-Марино 0 1 1 2 71 Йорданія 0 1 0 1 71 Північна Македонія 0 1 0 1 71 Намібія 0 1 0 1 71 Туркменістан 0 1 0 1 75 Казахстан 0 0 4 4 76 Азербайджан 0 0 3 3 76 Єгипет 0 0 3 3 76 Мексика 0 0 3 3 79 Аргентина 0 0 1 1 79 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 79 Фінляндія 0 0 1 1 79 Гана 0 0 1 1 79 Кувейт 0 0 1 1 79 Малайзія 0 0 1 1 79 Сирія 0 0 1 1