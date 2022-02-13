13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 13 февраля

Олег Люлька
13 февраля, 17:07
В Пекине завершился очередной соревновательный день Олимпийских игр 2022 года. Сегодня были разыграны семь комплектов наград. В медальном зачете лидирует Норвегия

Золото биатлонистки Олсбю-Ройселанн вывело Норвегию в лидеры общего зачета / Фото: Reuters

Украина и воскресенье, 13 февраля, провела без медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине, довольствовавшись 13-ми местами Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного в биатлонных пасьютах.

В единоличные же лидеры медального зачета по итогам соревнований 13 февраля вышла Норвегия, обойдя Германию.

Реклама

Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 13 февраля

Ранее мы писали о поступке дня на Олимпиаде. Наша биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша согревала Алину Стремоус из Молдовы, у которой настолько замерзли руки, что она не могла снять лыжи.

Реклама

Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля.