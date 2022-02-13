Золото биатлонистки Олсбю-Ройселанн вывело Норвегию в лидеры общего зачета / Фото: Reuters

Украина и воскресенье, 13 февраля, провела без медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине, довольствовавшись 13-ми местами Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного в биатлонных пасьютах.

В единоличные же лидеры медального зачета по итогам соревнований 13 февраля вышла Норвегия, обойдя Германию.

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Медальный зачет Олимпиады в Пекине после 13 февраля

Ранее мы писали о поступке дня на Олимпиаде. Наша биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша согревала Алину Стремоус из Молдовы, у которой настолько замерзли руки, что она не могла снять лыжи.

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Игры-2022 продлятся еще неделю, до 20 февраля.