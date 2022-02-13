Золото біатлоністки Ольсбю-Ройселанн вивело Норвегію в лідери загального заліку / Фото: Reuters

Україна і неділю, 13 лютого, провела без медалей на Олімпіаді-2022 у Пекіні, задовольнившись 13-ми місцями Юлії Джими та Дмитра Підручного у біатлонних пасьютах.

У одноосібні ж лідери медального заліку за підсумками змагань 13 лютого вийшла Норвегія, обійшовши Німеччину.

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Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 13 лютого

Раніше ми писали про вчинок дня на Олімпіаді. Наша біатлоністка Анастасія Меркушина після фінішу зігрівала Аліну Стремоус із Молдови, у якої так замерзли руки, що вона не могла зняти лижі.

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Ігри-2022 триватимуть ще тиждень, до 20 лютого.