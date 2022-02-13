13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 13 лютого

Олег Люлька
13 лютого, 17:07
У Пекіні завершився черговий день змагань Олімпійських ігор 2022 року. Сьогодні було розіграно сім комплектів нагород. У медальному заліку лідирує Норвегія

Золото біатлоністки Ольсбю-Ройселанн вивело Норвегію в лідери загального заліку / Фото: Reuters

Україна і неділю, 13 лютого, провела без медалей на Олімпіаді-2022 у Пекіні, задовольнившись 13-ми місцями Юлії Джими та Дмитра Підручного у біатлонних пасьютах.

У одноосібні ж лідери медального заліку за підсумками змагань 13 лютого вийшла Норвегія, обійшовши Німеччину.

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Медальний залік Олімпіади у Пекіні після 13 лютого

Раніше ми писали про вчинок дня на Олімпіаді. Наша біатлоністка Анастасія Меркушина після фінішу зігрівала Аліну Стремоус із Молдови, у якої так замерзли руки, що вона не могла зняти лижі.

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Ігри-2022 триватимуть ще тиждень, до 20 лютого.