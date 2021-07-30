Медальный шанс для Украины! Яков Хаммо сразится за бронзу

Украинский дзюдоист Яков Хаммо поборется за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Украинец пробился к медальному поединку через утешительную схватку

Яков Хаммо будет бороться за бронзу / Фото: Reuters

Хаммо сегодня ранее проиграл в четвертьфинале японцу Хисаеси Харасаве, но сохранил шанс на бронзовую награду.

Для этого ему нужно было сначала победить представителя Узбекистана Бекмурода Олтыбоева. И с этой задачей украинец справился!

Теперь от бронзы Токио Якова отделяет всего одна победа. Соперник украинца определится в полуфинальных схватках, а поединок за бронзу состоится в 12:40.

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Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.