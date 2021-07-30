Украинский дзюдоист проиграл в четвертьфинале Олимпиады-2020,но еще может завоевать медаль

Украинец начал борьбу на турнире с 1/8 финала, где одолел представителя Румынии Влэдуца Симьонеску, проведя "вазари".
В четвертьфинале Хаммо встретился с Харасавой и достойно сражался с серебряным призером Рио-2016, но в дополнительное время проиграл иппоном.
Тем не менее Хаммо еще сохраняет шансы на бронзовую медаль Токио-2020, если успешно выступит в утешительном раунде. Сегодня позже он встретится с представителем Узбекистана Бекмуродом Олтыбоевым.
Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.
Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.
А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.