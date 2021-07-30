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Олимпиада 2020 в Токио

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Украинский дзюдоист проиграл в четвертьфинале Олимпиады-2020,но еще может завоевать медаль

Александр Трикиша Александр Трикиша
30 июля, 07:45
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Украинский дзюдоист Яков Хаммо проиграл в четвертьфинале Олимпиады-2020 хозяину Игр японцу Хисаеси Харасаве, но еще сохраняет надежды на завоевание бронзовой медали
Яков Хаммо проиграл в Токио японцу
Яков Хаммо проиграл в Токио японцу / Фото: Reuters

Украинец начал борьбу на турнире с 1/8 финала, где одолел представителя Румынии Влэдуца Симьонеску, проведя "вазари".

В четвертьфинале Хаммо встретился с Харасавой и достойно сражался с серебряным призером Рио-2016, но в дополнительное время проиграл иппоном.

Тем не менее Хаммо еще сохраняет шансы на бронзовую медаль Токио-2020, если успешно выступит в утешительном раунде. Сегодня позже он встретится с представителем Узбекистана Бекмуродом Олтыбоевым.

В тренде

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.

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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
16
7
10
33
2
flag Япония ЯпонияJP
15
4
7
26
3
flag США СШАUS
14
16
11
41
4
flag ОКР ОКРROC
9
12
9
30
5
flag Австралия АвстралияAU
9
2
11
22
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
6
9
8
23
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
4
3
5
12
8
flag Нидерланды НидерландыNL
3
7
5
15
9
flag Франция ФранцияFR
3
5
3
11
10
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