Мечты сбываются: Анжелика Терлюга отдала пять лет ради олимпийской награды

Украинская каратистка рассказала, когда она приняла решение бороться за медаль на Олимпийских играх

Серебряный призер Анжелика Терлюга позирует со своей медалью / Фото: Reuters

Серебряная медалистка Олимпиады-2020 в Токио Анжелика Терлюга рассказала, когда у нее зародилась мечта выиграть олимпийскую награду.

"В семь лет я не мечтала о том, что буду выступать на соревнованиях, но в 2016 году, когда я узнала, что каратэ станет олимпийским видом спорта, это стало моей мечтой".

Анжелика Терлюга в финале ОЛимпиады-2020 / Фото: Reuters

"Я в этом году потеряла отца. Я мечтала об этой медали, правда, другого цвета. Но сегодня я сделала все, что могла. Я очень извиняюсь, что это не "золото". Но для меня это белое золото. Я отдала всю себя за эти 5 лет" – сказала Суспильному Анжелика Терлюга.

Сегодня на Олимпийских играх в Токио украинская каратистка завоевала "серебро" в весовой категории до 55 кг. В финале она уступила болгарской спортсменке Ивет Горановой.

Анжелика Терлюга в поединке против Ивет Горановой / Фото: Reuters

Анжелика Терлюга против Ивет Горановой, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

Эта награда стала тринадцатой для украинской сборной в общем медальном зачете. На счету Украины одна золотая, три серебряные и девять бронзовых медалей.

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

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