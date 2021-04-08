Мбаппе и Неймар, Маунт и Чилвелл переписали историю Лиги чемпионов

В играх среды статистики обнаружили несколько знаменательных событий

Во вторник и среду прошли поединки второго раунда плей-офф. Напомним все результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вчерашних встречах зафиксировали несколько занимательных фактов.

Бавария впервые проиграла в Лиге чемпионов за 20 матчей . До неудачи с ПСЖ у мюнхенцев было 18 побед (!) и 1 ничья. Напомним, подопечные Ханси Флика взяли верх над ПСЖ в финале ЛЧ-2020.

. До неудачи с ПСЖ у мюнхенцев было 18 побед (!) и 1 ничья. Напомним, подопечные Ханси Флика взяли верх над ПСЖ в финале ЛЧ-2020. Неймар и Килиан Мбаппе вместе сотворили 10 голов в ЛЧ, ассистируя друг другу, – с сезона 2017/2018, когда играют в одной команде. Это по крайней мере на три гола больше, чем у любой другой пары в Европе. Факт сообщает статистический ресурс OptaJoe.

Бразилец Неймар сделал 25 голевых передач в ЛЧ с момента своего дебюта в турнире в сезоне 2013/2014 – наивысший показатель турнира с тех пор.

Полузащитник Баварии Йозуа Киммих создал 10 (!) голевых шансов в игре с французами. За последние 10 лет в четвертьфинале ЛЧ только его соотечественник Месут Озил отличался подобным – в игре Реал – Тоттенхэм в апреле 2011-го.

Вашему вниманию – обзор матча Бавария – ПСЖ:

Тем временем виновников поражения от Реала обозвали обезьянами.

В другом поединке среды вратарь Челси Эдуард Менди отстоял свои ворота – 10-й раз с момента приезда Томаса Тухеля в Лондон. За это время в Европе никто не может похвастаться подобным.

А Мейсон Маунт и Бен Чилвелл стали первыми за 9 лет английскими игроками "синих", которые отличились голами в одном матче.

Смотрите, как Челси выиграл в Португалии: