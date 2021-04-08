Версія українською
$ 27,98
33,23

Мбаппе и Неймар, Маунт и Чилвелл переписали историю Лиги чемпионов

8 апреля, 08:34

Андрей Фоменко

В играх среды статистики обнаружили несколько знаменательных событий

Во вторник и среду прошли поединки второго раунда плей-офф. Напомним все результаты матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Во вчерашних встречах зафиксировали несколько занимательных фактов.

Вашему вниманию – обзор матча Бавария – ПСЖ:

Тем временем виновников поражения от Реала обозвали обезьянами.

Смотрите, как Челси выиграл в Португалии:

Новости на эту же тему:
статистика рекорд футбол Лига чемпионов Челси Лондон плей-офф Мэйсон Маунт Бен Чилвелл

Реклама