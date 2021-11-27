27 ноября 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 ноября 17:00
Черноморец 0
Десна 1
27 ноября 19:30
Днепр-1 5
Ворскла 1
28 ноября 14:00
Ингулец --
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Колос --
Верес --
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Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
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Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Боруссия Д --
Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Интер --
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Шахтер --
Шериф --
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Зенит --
Челси --
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Динамо --
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Янг Бойз --
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Матерный жест: фрау из Вольфсбурга эффектно послала Холанда (видео)

Сергей Шаховец
27 ноября, 23:27
Норвежский футболист попал в смешную ситуацию во время празднования гола в матче чемпионата Германии

Бабушка "поблагодарила" Холанда за рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце поединка против Вольфсбурга (3:1) Эрлинг Холанд забил третий гол Боруссии и побежал праздновать к трибуне, показывая пальцем на болельщицу "волков".

Женщине не понравилась фамильярность юной звезды мирового футбола и в ответ показала Холанду неприличный жест, согнув руку в локте.

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Этот момент успел зафиксировать оператор трансляции и болельщица "Вольфсбурга" стала звездой социальных сетей.

Сам форвард с юмором отнесся к поступку леди и оценил работу телевизионщиков.

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"Награда лучшему игроку матча сегодня отправляется оператору", – написал Холанд в своем Twitter.

Напомним, что в матче с Вольфсбургом Холанду покорился еще один бомбардирский рекорд – он стал самым молодым игроком чемпионата Германии, которому удалось забить 50 голов.

Эрлинг Холанд / Фото: REUTERS