27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець 0
Десна 1
27 листопада 19:30
Дніпро-1 5
Ворскла 1
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
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Лілль --
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Матюкливий жест: фрау з Вольфсбурга ефектно послала Холанда (відео)

Сергій Шаховець
27 листопада, 23:27
Норвезький футболіст потрапив у смішну ситуацію під час святкування голу у матчі чемпіонату Німеччини

Бабуся "подякувала" Холанду за рекорд / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці поєдинку проти Вольфсбурга (3:1) Ерлінг Холанд забив третій гол Борусії та побіг святкувати до трибуни, показуючи пальцем на вболівальницю "вовків".

Жінці не сподобалася фамільярність юної зірки світового футболу і у відповідь показала Холанду непристойний жест, зігнувши руку в лікті.

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Цей момент встиг зафіксувати оператор трансляції і вболівальниця "Вольфсбурга" стала зіркою соціальних мереж.

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Сам форвард з гумором поставився до вчинку леді та оцінив роботу телевізійників.

"Нагорода найкращому гравцю матчу сьогодні вирушає оператору", – написав Холанд у своєму Twitter .

Нагадаємо, що у матчі з Вольфсбургом Холанду підкорився ще один бомбардирський рекорд – він став наймолодшим гравцем чемпіонату Німеччини, якому вдалося забити 50 голів.

Ерлінг Голанд / Фото: REUTERS