Матч Украина – Австрия может завершиться серией пенальти. Объясняем правило УЕФА

Такого еще в истории чемпионатов Европы не было, но вполне может произойти в нашем поединке, для этого нужно всего лишь два условия

Украинцы обыграли македонцев и теперь 21 июня сыграют с Австрией / Фото: REUTERS

Это кажется невероятным, но вполне реально. Матч группового этапа Евро-2020 Украина – Австрия может завершиться серией пенальти. Для этого нужно всего два условия.

Первое. Сегодня Австрия проиграет Нидерландам со счетом – 1:3. Кстати, следите за матчем в нашем онлайне.

Второе. Украинцы и австрийцы сыграют вничью с любым счетом. Тогда у обеих команд будут все показатели абсолютно одинаковыми – очки, забитые и пропущенные мячи.

При таких раскладах вступает в силу правило УЕФА, которое гласит:

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"Если у двух команд, которые встречаются в третьем туре группового этапа, равенство по всем показателям и ничья в очном матче, они проводят серию 11-метровых (при условии, что столько же очков не набрала третья сборная)".

Если по итогам третьего тура группового этапа одинаковое число очков набирают две или больше команд, которые не встречаются в заключительном матче, используется целый список критериев:

количество очков.

разность мячей.

количество забитых голов.

количество побед.

наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка, удаление за две желтые карточки – 3 очка).

место в рейтинге по итогам отборочного турнира.

Напомним, что сегодня сборная Украины обыграла Северную Македонию.