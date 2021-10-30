Мариуполь – Динамо: онлайн матча УПЛ

Второй раз за неделю сыграют между собой Мариуполь и Динамо. В среду команды встретились в 1/8 финала Кубка Украины. Динамо выиграло – 2:1.

В субботу, 30 октября, Мариуполь и Динамо играют в 13-м туре украинской Премьер-лиги. Поединок начнется в 14:00. Мы проводим мультимедийную онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Динамо.

МАРИУПОЛЬ – ДИНАМО

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Турнирное положение

Сейчас команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Киевляне занимают первое и место и сражаются с Шахтером за чемпионство.

А вот Мариуполь уверенно последний. Клубу грозит вылет в Первую лигу.

История противостояния

Всего в чемпионатах Украины команды провели 46 матчей: 38 побед Динамо, 6 ничьих и 2 победы Мариуполя.

Но если быть точнее, то на поле команды выходили 45 раз. В 2017 году динамовцы из-за угроз безопасности не поехали в Мариуполь и им засчитали техническое поражение.

Зато ровно 11 лет назад Динамо добыло над Мариуполем свою самую крупную победу в УПЛ – 9:0. Голы забивали: Ярмоленко (11), Гусев (25), Милевский (28, 30, 45, 59), Савин (42, автогол), Гильерме (73), Данило Силва (77).

Где смотреть

В прямой трансляции поединок Мариуполь – Динамо покажет телеканал Футбол 2.

Кто фаворит

Гости должны без проблем брать три очка, так считают букмекеры. Коэффициент на победу Динамо – 1.18, на ничью – 7.1, на победу Мариуполя – 13.5.

Вероятность исхода встречи такая: победа Мариуполя – 7%, ничья – 13%, победа Динамо – 80%.