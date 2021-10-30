30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Мариуполь – Динамо: онлайн матча УПЛ

Любомир Луканюк
30 октября, 09:45
Лидер украинской Премьер-лиги поехал в гости к аутсайдеру чемпионата. Смотрите поединок УПЛ на нашем сайте

Второй раз за неделю сыграют между собой Мариуполь и Динамо. В среду команды встретились в 1/8 финала Кубка Украины. Динамо выиграло – 2:1.

В субботу, 30 октября, Мариуполь и Динамо играют в 13-м туре украинской Премьер-лиги. Поединок начнется в 14:00. Мы проводим мультимедийную онлайн-трансляцию матча Мариуполь – Динамо.

МАРИУПОЛЬ – ДИНАМО

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Турнирное положение

Сейчас команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Киевляне занимают первое и место и сражаются с Шахтером за чемпионство.

А вот Мариуполь уверенно последний. Клубу грозит вылет в Первую лигу.

История противостояния

Всего в чемпионатах Украины команды провели 46 матчей: 38 побед Динамо, 6 ничьих и 2 победы Мариуполя.

Но если быть точнее, то на поле команды выходили 45 раз. В 2017 году динамовцы из-за угроз безопасности не поехали в Мариуполь и им засчитали техническое поражение.

Зато ровно 11 лет назад Динамо добыло над Мариуполем свою самую крупную победу в УПЛ – 9:0. Голы забивали: Ярмоленко (11), Гусев (25), Милевский (28, 30, 45, 59), Савин (42, автогол), Гильерме (73), Данило Силва (77).

Где смотреть

В прямой трансляции поединок Мариуполь – Динамо покажет телеканал Футбол 2.

Кто фаворит

Гости должны без проблем брать три очка, так считают букмекеры. Коэффициент на победу Динамо – 1.18, на ничью – 7.1, на победу Мариуполя – 13.5.

Вероятность исхода встречи такая: победа Мариуполя – 7%, ничья – 13%, победа Динамо – 80%.