30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Маріуполь – Динамо: онлайн матчу УПЛ

Любомир Луканюк
30 жовтня, 09:45
Лідер української Прем'єр-ліги поїхав у гості до аутсайдера чемпіонату. Дивіться поєдинок УПЛ на нашому сайті

Вдруге за тиждень зіграють між собою Маріуполь та Динамо. У середу команди зустрілися у 1/8 фіналу Кубка України. Динамо виграло – 2:1.

У суботу, 30 жовтня, Маріуполь та Динамо грають у 13-му турі української Прем'єр-ліги . Поєдинок розпочнеться о 14:00. Ми проводимо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Маріуполь – Динамо.

МАРІУПОЛЬ – ДИНАМО

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Турнірне становище

Наразі команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці. Кияни посідають перше місце і борються з Шахтарем за чемпіонство.

А ось Маріуполь впевнено останній. Клубу загрожує виліт до Першої ліги.

Історія протистояння

Загалом у чемпіонатах України команди провели 46 матчів: 38 перемог Динамо, 6 нічиїх та 2 перемоги Маріуполя.

Але якщо точніше, то на поле команди виходили 45 разів. 2017 року динамівці через загрози безпеці не поїхали до Маріуполя і їм зарахували технічну поразку.

Натомість рівно 11 років тому Динамо здобуло над Маріуполем свою найбільшу перемогу в УПЛ. 9:0. Голи забивали: Ярмоленко (11), Гусєв (25), Мілевський (28, 30, 45, 59), Савін (42, автогол), Гільєрме (73), Данило Сілва (77).

Де дивитись

У прямій трансляції поєдинок Маріуполь – Динамо покаже телеканал Футбол 2.

Хто фаворит

Гості мають без проблем брати три очки, вважають букмекери. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.18, на нічию – 7.1, на перемогу Маріуполя – 13.5.

Імовірність результату зустрічі така: перемога Маріуполя – 7%, нічия – 13%, перемога Динамо – 80%.