27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Мариуполь – Динамо: онлайн матча Кубка Украины

Любомир Луканюк
27 октября, 09:40
Стадия 1/8 финала Кубка Украины состоит из одного матча. Смотрите битву за четвертьфинал на нашем сайте

В среду, 27 октября, на стадионе имени Владимира Бойко пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины. Местный Мариуполь принимает киевское Динамо.

Игра начнется в 17:00. Мы проведем мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Мариуполь – Динамо.

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Путь в 1/8 финала

Согласно регламента, Динамо в розыгрыше Кубка Украины стартует со стадии 1/8 финала. То есть, это будет первый матч киевлян на турнире.

Мариуполь сыграл уже один поединок. В 1/16 финала в серии пенальти была побеждена Волынь – 0:0 (6:5).

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История противостояния

Интересно, что за всю историю турнира Мариуполь и Динамо пересекались всего дважды. Впервые это произошло в далеком сезоне-1997/1998, а второй раз в сезоне-2002/2003. Тогда победитель определялся по сумме двух встреч.

Кубок Украины-1997/1998, 1/8 финала

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Динамо – Мариуполь – 3:0
Голы: Ребров (16, пен.), Шевченко (68), Косовський (86)

Мариуполь – Динамо – 0:1
Гол: Ребров (73)

Кубок Украины-2002/2003, 1/4 финала

Мариуполь – Динамо – 0:8
Голы: Саблич (5), Белькевич (17), Нанни (26), Шацких (37), Гусев (42), Гіоане (52, 78), Ринкон (58)

Динамо – Мариуполь – 1:0
Гол: Онищенко (88)

Кто фаворит

В букмекерских конторах гости фавориты встречи. Котировки на основное время: победа Динамо – 1.25, ничья – 5.70, Мариуполь – 10.00. Коэффициент на проход: Динамо – 1.10, Мариуполь – 6.10.

Где смотреть

Матч Мариуполь – Динамо будет показан сразу на двух телеканалах – Футбол 2 и Футбол 3.

Как дела в УПЛ

В чемпионате Украины команды занимают диаметрально противоположные места. Динамо – лидер, Мариуполь – аутсайдер.