Маріуполь – Динамо: онлайн матчу Кубка України

У середу, 27 жовтня, на стадіоні імені Володимира Бойка відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України. Місцевий Маріуполь приймає київське "Динамо".

Гра розпочнеться о 17:00. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію поєдинку Маріуполь – Динамо.

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Шлях до 1/8 фіналу

Згідно з регламентом, Динамо у розіграші Кубка України стартує зі стадії 1/8 фіналу. Тобто це буде перший матч киян на турнірі.

Маріуполь зіграв уже один поєдинок. У 1/16 фіналу у серії пенальті була переможена Волинь – 0:0 (6:5).

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Історія протистояння

Цікаво, що за всю історію турніру Маріуполь та Динамо перетиналися лише двічі. Вперше це сталося у далекому сезоні-1997/1998, а вдруге у сезоні-2002/2003. Тоді переможець визначався за сумою двох зустрічей.

Кубок України-1997/1998, 1/8 фіналу

Динамо – Маріуполь – 3:0

Голи: Ребров (16, пін.), Шевченка (68), Косовський (86)

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Маріуполь – Динамо – 0:1

Гол: Ребров (73)

Кубок України-2002/2003, 1/4 фіналу

Маріуполь – Динамо – 0:8

Голи: Саблич (5), Белькевич (17), Нанні (26), Шацьких (37), Гусєв (42), Гіоані (52, 78), Рінкон (58)

Динамо – Маріуполь – 1:0

Гол: Онищенко (88)

Хто фаворит

У букмекерських конторах гості переможці зустрічі. Котирування на основний час: перемога Динамо – 1.25, нічия – 5.70, Маріуполь – 10.00. Коефіцієнт на прохід: Динамо – 1.10, Маріуполь – 6.10.

Де дивитись

Матч Маріуполь – Динамо буде показаний відразу на двох телеканалах – Футбол 2 та Футбол 3.

Як справи в УПЛ

У чемпіонаті України команди займають діаметрально протилежні місця. Динамо – лідер, Маріуполь – аутсайдер.