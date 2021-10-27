27 жовтня 17:00
Маріуполь --
Динамо --
27 жовтня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
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Маріуполь – Динамо: онлайн матчу Кубка України

Любомир Луканюк
27 жовтня, 09:40
Стадія 1/8 фіналу Кубка України складається із одного матчу. Дивіться битву за чвертьфінал на нашому сайті

У середу, 27 жовтня, на стадіоні імені Володимира Бойка відбудеться матч 1/8 фіналу Кубка України. Місцевий Маріуполь приймає київське "Динамо".

Гра розпочнеться о 17:00. Ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію поєдинку Маріуполь – Динамо.

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Шлях до 1/8 фіналу

Згідно з регламентом, Динамо у розіграші Кубка України стартує зі стадії 1/8 фіналу. Тобто це буде перший матч киян на турнірі.

Маріуполь зіграв уже один поєдинок. У 1/16 фіналу у серії пенальті була переможена Волинь – 0:0 (6:5).

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Історія протистояння

Цікаво, що за всю історію турніру Маріуполь та Динамо перетиналися лише двічі. Вперше це сталося у далекому сезоні-1997/1998, а вдруге у сезоні-2002/2003. Тоді переможець визначався за сумою двох зустрічей.

Кубок України-1997/1998, 1/8 фіналу

Динамо – Маріуполь – 3:0
Голи: Ребров (16, пін.), Шевченка (68), Косовський (86)

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Маріуполь – Динамо – 0:1
Гол: Ребров (73)

Кубок України-2002/2003, 1/4 фіналу

Маріуполь – Динамо – 0:8
Голи: Саблич (5), Белькевич (17), Нанні (26), Шацьких (37), Гусєв (42), Гіоані (52, 78), Рінкон (58)

Динамо – Маріуполь – 1:0
Гол: Онищенко (88)

Хто фаворит

У букмекерських конторах гості переможці зустрічі. Котирування на основний час: перемога Динамо – 1.25, нічия – 5.70, Маріуполь – 10.00. Коефіцієнт на прохід: Динамо – 1.10, Маріуполь – 6.10.

Де дивитись

Матч Маріуполь – Динамо буде показаний відразу на двох телеканалах – Футбол 2 та Футбол 3.

Як справи в УПЛ

У чемпіонаті України команди займають діаметрально протилежні місця. Динамо – лідер, Маріуполь – аутсайдер.