Марина Бех-Романчук в эротическом белье на коленях у мужа: огонь от звездной спортивной пары

Чемпионка Европы по прыжкам в длину, одна из секс-символов украинского спорта Марина Бех-Романчук показала миру результаты романтической фотосессии. Красотка в эротическом белье лежит на ногах у своего мужа, чемпиона Европы по плаванию Михаила Романчука, глядя на него влюбленными глазами.
Читайте также: Это бесчеловечно! Украинская красотка свела с ума фанатов
"Реально великие фото", "Божественно!" – пишут в комментариях фолловеры Марины Бех-Романчук
Не удержался от восторженного отзыва и олимпийский чемпион Рио-2016 по спортивной гимнастике Олег Верняев, ограничившись одним словом под постом легкоатлетки в Instagram: "Шикарны!"
На днях секс-символ легкой атлетики в соблазнительной позе призналась мужу в любви. Михаил и Марина поженились осенью 2018 года, а до этого около двух лет встречались.
Одна из самых ярких пар украинского спорта готовится представлять страну на Олимпиаде в Токио с 23 июля по 8 августа. Накануне мы писали, что, вероятнее всего, Игры пройдут вообще без зрителей.
Новости на эту же тему:Легкоатлетка-красавица прикрылась полотенцем, но длинными ногами похвасталась Это бесчеловечно! Украинская красотка свела с ума фанатов Секс-символ украинского спорта приподняла футболку и засветила трусики (фото) Дарья Белодед игриво пожелала хорошего дня, Марина Бех возмутилась