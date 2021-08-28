МанСити – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Сити фаворит матча / Фото: Reuters

В субботу, 28 августа, стартует 3 тур чемпионата Англии по футболу. И начнется он суперматчем. Манчестер Сити против Арсенала.

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Действие пройдет на стадионе "Этихад" и начнется в 14:30 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию битвы английских грандов.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – АРСЕНАЛ

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Как стартовали

Действующий чемпион Англии МанСити в двух матчах имеет победу (над Норвичем 5:0) и поражение (от Тоттенхэма 0:1).

Арсенал вообще на дне турнирной таблицы. Два поражения и ноль голов – 0:2 от Брентфорда и 0:2 от Челси.

История противостояния

Команды провели между собой 203 матча, преимущество у Арсенала: 98 побед, 60 поражений, 45 ничьих.

В десяти последних матчах между этими командами в рамках АПЛ Ман Сити одержал 9 побед, 1 встреча завершилась вничью.

Средняя результативность десяти последних матчей – 2,8 (МанСити забивал в среднем 2,3 гола за игру, а Арсенал – 0,5).

Кто фаворит

Наверное не часто можно увидеть такие коэффициенты на матчи с "канонирами". Безусловный фаворит встречи манчестерский клуб. Котировки на победу МанСити – 1.28, на ничью – 5.75, на победу Арсенала – 10.00.

Где смотреть

В Украине матч Манчестер Сити – Арсенал можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Сетанта Спорт.

Накануне матча МанСити возле стадиона открыл статуи легендам клуба.