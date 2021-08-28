МанСіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Манчестер Сіті фаворит матчу / Фото: Reuters

У суботу, 28 серпня, стартує 3 тур чемпіонату Англії з футболу. І почнеться він суперматчем. Манчестер Сіті проти Арсеналу.

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Дія пройде на стадіоні "Етіхад" і почнеться о 14:30 за київським часом.

Ми проведемо текстової трансляції битви англійських грандів.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – АРСЕНАЛ

як стартували

Чинний чемпіон Англії МанСіті в двох матчах має перемогу (над Норвичем 5: 0) і поразки (від Тоттенхема 0: 1).

Арсенал взагалі на дні турнірної таблиці. Дві поразки і нуль голів – 0: 2 від Брентфорд і 0: 2 від Челсі.

Історія протистояння

Команди провели між собою 203 матчі, перевага у Арсенала: 98 перемог, 60 поразок, 45 нічиїх.

У десяти останніх матчах між цими командами в рамках АПЛ Ман Сіті здобув 9 перемог, 1 зустріч завершилася внічию.

Середня результативність десяти останніх матчів – 2,8 (МанСіті забивав в середньому 2,3 гола за гру, а Арсенал – 0,5).

хто фаворит

Напевно не часто можна побачити такі коефіцієнти на матчі з "канонірами". безумовний фаворит зустрічі манчестерський клуб . Котирування на перемогу МанСіті – 1.28, на нічию – 5.75, на перемогу Арсеналу – 10.00.

Де дивитись

В Україні матч Манчестер Сіті – Арсенал можна подивитися в прямому ефірі на телеканалі Сетанта Спорт .

Напередодні матчу МанСіті біля стадіону відкрив статуї легендам клубу.