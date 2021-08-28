МанСити – Арсенал: когда начало и кто покажет матч АПЛ

Преданные болельщики Манчестер Сити / Фото: Reuters

Один из центральных матчей европейского уикенда пройдет сегодня в Англии. На арене "Этихад" встретятся Манчестер Сити и Арсенал.

Матч третьего тура чемпионата Англии начнется в 14:30 по киевскому времени.

Где смотреть поединок УПЛ. Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Арсенал. Также игру в прямом эфире можно посмотреть на канале Сетанта Спорт. В интернете трансляция будет доступна на платформе oll.tv.

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В букмекерских конторах фаворит встречи манчестерский клуб. Котировки на победу МанСити – 1.28, на ничью – 5.75, на победу Арсенала – 10.00.

Напомним, что вчера английскую Премьер-лигу потряс громкий трансфер. Манчестер Юнайтед объявил о переходе Криштиану Роналду. Португалец вернулся в клуб, с которым побеждал в Лиге чемпионов.