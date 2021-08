МанСити – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

В субботу, 28 августа, стартует 3 тур чемпионата Англии по футболу. И начнется он суперматчем. Манчестер Сити против Арсенала.

Действие пройдет на стадионе "Этихад" и начнется в 14:30 по киевскому времени.

Мы проведем текстовой трансляции битвы английских грандов.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – АРСЕНАЛ

Как стартовали

Действующий чемпион Англии МанСити в двух матчах имеет победу (над Норвичем 5:0) и поражение (от Тоттенхэма 0:1).

Арсенал вообще на дне турнирной таблицы. Два поражения и ноль голов – 0:2 от Брентфорда и 0:2 от Челси.

История противостояния

Кто фаворит

Наверное не часто можно увидеть такие коэффициенты на матчи с "канонирами". Безусловный фаворит встречи манчестерский клуб. Котировки на победу МанСити – 1.28, на ничью – 5.75, на победу Арсенала – 10.00.

Где смотреть

В Украине матч Манчестер Сити – Арсенал можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Сетанта Спорт.

Накануне матча МанСити возле стадиона открыл статуи легендам клуба.

We are thrilled to unveil permanent statues of Club legends @VincentKompany and @21LVA at the Etihad Stadium



#ManCity | https://t.co/axa0klD5repic.twitter.com/bLD3S4nZl9