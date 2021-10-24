24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: онлайн суперматча чемпионата Англии

Александр Трикиша
24 октября, 13:04
В воскресенье, 24 октября, в центральном матче 9-го тура чемпионата Англии сойдутся самые титулованные команды страны: Манчестер Юнайтед примет Ливерпуль

Манчестер Юнайтед VS Ливерпуль

Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 18:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МЮ – ЛИВЕРПУЛЬ

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МЮ резво стартовал в текущем сезоне, но в последних поединках команда Уле Гуннара Сульшера забуксовала. "Красные дьяволы" не могут выиграть уже на протяжении трех матчей в Премьер-лиге, из-за чего скатились со второй строчки на шестую.

Ливерпуль является единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем сезоне. Тем не менее, команда Юргена Клоппа идет только на третьем месте.

МКОМАНДАИВНПЗ-ПО
1.Челси971123-322
2.Манчестер Сити962120-420
3.Ливерпуль853022-618
4.Брайтон94329-915
5.Тоттенхэм85039-1215
6.Манчестер Юнайтед842216-1014
7.Вест Хэм842215-1014
8.Эвертон942315-1414
9.Арсенал942310-1314
10.Вулверхэмптон94149-913
11.Брентфорд833210-712
12.Лестер832313-1411
13.Астон Вилла931513-1510
14.Уотфорд931512-1710
15.Кристал Пэлас916211-149
16.Саутгемптон91538-128
17.Лидс91448-167
18.Бернли90457-154
19.Ньюкасл904511-204
20.Норвич90272-232

ФОРМА КОМАНД

В предыдущем туре МЮ проиграл Лестеру 2:4, а посреди недели лишь на последних минутах вырвал победу у Аталанты в Лиге чемпионов – 3:2.

Ливерпуль на прошлых выходных прервал серию из двух ничьих, разгромив Уотфорд 5:0. А в Лиге чемпионов посреди недели мерсисайдцы одержали тяжелую победу над Атлетико в гостях – 3:2.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды провели между собой более 200 матчей, первый из них состоялся еще в 1984 году! Уходить в историю нет смысла, лишь отметим, что в рамках Премьер-лиги МЮ не может выиграть у Ливерпуля с 2018 года.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Уле Гуннар Сульшер: "Это большое соперничество из-за истории двух клубов и количества титулов, которые мы выиграли. Это история, которая существует между двумя городами и двумя футбольными клубами. Это соперничество, которое стоит оберегать.

Нужно признать, что Ливерпуль – это очень хорошая команда. И нужно удостовериться, что мы лучше".

Юрген Клопп / Фото: Reuters

Юрген Клопп: "Все мы знаем, что в мире футбола может произойти все что угодно. Это Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – очень крупная игра.

Думаю, что манкунианцы недовольны своими последними результатами. Но мы знаем, что они всегда, находясь в любой форме, могут сделать что-то невероятное. Мы уже видели это".

БУКМЕКЕРЫ

Аналитики в сегодняшнем матче отдают предпочтение Ливерпулю: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.35, на ничью – 3.55, на победу Манчестер Юнайтед – 3.05.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль в прямом эфире покажут на канале Setanta Sports Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 18:30.

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