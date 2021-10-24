Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: онлайн суперматча чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед VS Ливерпуль

Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 18:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МЮ – ЛИВЕРПУЛЬ

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МЮ резво стартовал в текущем сезоне, но в последних поединках команда Уле Гуннара Сульшера забуксовала. "Красные дьяволы" не могут выиграть уже на протяжении трех матчей в Премьер-лиге, из-за чего скатились со второй строчки на шестую.

Ливерпуль является единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем сезоне. Тем не менее, команда Юргена Клоппа идет только на третьем месте.

М КОМАНДА И В Н П З - П О 1. Челси 9 7 1 1 23 - 3 22 2. Манчестер Сити 9 6 2 1 20 - 4 20 3. Ливерпуль 8 5 3 0 22 - 6 18 4. Брайтон 9 4 3 2 9 - 9 15 5. Тоттенхэм 8 5 0 3 9 - 12 15 6. Манчестер Юнайтед 8 4 2 2 16 - 10 14 7. Вест Хэм 8 4 2 2 15 - 10 14 8. Эвертон 9 4 2 3 15 - 14 14 9. Арсенал 9 4 2 3 10 - 13 14 10. Вулверхэмптон 9 4 1 4 9 - 9 13 11. Брентфорд 8 3 3 2 10 - 7 12 12. Лестер 8 3 2 3 13 - 14 11 13. Астон Вилла 9 3 1 5 13 - 15 10 14. Уотфорд 9 3 1 5 12 - 17 10 15. Кристал Пэлас 9 1 6 2 11 - 14 9 16. Саутгемптон 9 1 5 3 8 - 12 8 17. Лидс 9 1 4 4 8 - 16 7 18. Бернли 9 0 4 5 7 - 15 4 19. Ньюкасл 9 0 4 5 11 - 20 4 20. Норвич 9 0 2 7 2 - 23 2

ФОРМА КОМАНД

В предыдущем туре МЮ проиграл Лестеру 2:4, а посреди недели лишь на последних минутах вырвал победу у Аталанты в Лиге чемпионов – 3:2.

Ливерпуль на прошлых выходных прервал серию из двух ничьих, разгромив Уотфорд 5:0. А в Лиге чемпионов посреди недели мерсисайдцы одержали тяжелую победу над Атлетико в гостях – 3:2.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Команды провели между собой более 200 матчей, первый из них состоялся еще в 1984 году! Уходить в историю нет смысла, лишь отметим, что в рамках Премьер-лиги МЮ не может выиграть у Ливерпуля с 2018 года.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Уле Гуннар Сульшер: "Это большое соперничество из-за истории двух клубов и количества титулов, которые мы выиграли. Это история, которая существует между двумя городами и двумя футбольными клубами. Это соперничество, которое стоит оберегать. Нужно признать, что Ливерпуль – это очень хорошая команда. И нужно удостовериться, что мы лучше".

Юрген Клопп / Фото: Reuters

Юрген Клопп: "Все мы знаем, что в мире футбола может произойти все что угодно. Это Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – очень крупная игра. Думаю, что манкунианцы недовольны своими последними результатами. Но мы знаем, что они всегда, находясь в любой форме, могут сделать что-то невероятное. Мы уже видели это".

БУКМЕКЕРЫ

Аналитики в сегодняшнем матче отдают предпочтение Ливерпулю: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.35, на ничью – 3.55, на победу Манчестер Юнайтед – 3.05.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль в прямом эфире покажут на канале Setanta Sports Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 18:30.