Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: онлайн суперматча чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед VS Ливерпуль
Матч пройдет на стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 18:30 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.
ОНЛАЙН МЮ – ЛИВЕРПУЛЬ
МЮ резво стартовал в текущем сезоне, но в последних поединках команда Уле Гуннара Сульшера забуксовала. "Красные дьяволы" не могут выиграть уже на протяжении трех матчей в Премьер-лиге, из-за чего скатились со второй строчки на шестую.
Ливерпуль является единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем сезоне. Тем не менее, команда Юргена Клоппа идет только на третьем месте.
|М
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1.
|Челси
|9
|7
|1
|1
|23
|-
|3
|22
|2.
|Манчестер Сити
|9
|6
|2
|1
|20
|-
|4
|20
|3.
|Ливерпуль
|8
|5
|3
|0
|22
|-
|6
|18
|4.
|Брайтон
|9
|4
|3
|2
|9
|-
|9
|15
|5.
|Тоттенхэм
|8
|5
|0
|3
|9
|-
|12
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|16
|-
|10
|14
|7.
|Вест Хэм
|8
|4
|2
|2
|15
|-
|10
|14
|8.
|Эвертон
|9
|4
|2
|3
|15
|-
|14
|14
|9.
|Арсенал
|9
|4
|2
|3
|10
|-
|13
|14
|10.
|Вулверхэмптон
|9
|4
|1
|4
|9
|-
|9
|13
|11.
|Брентфорд
|8
|3
|3
|2
|10
|-
|7
|12
|12.
|Лестер
|8
|3
|2
|3
|13
|-
|14
|11
|13.
|Астон Вилла
|9
|3
|1
|5
|13
|-
|15
|10
|14.
|Уотфорд
|9
|3
|1
|5
|12
|-
|17
|10
|15.
|Кристал Пэлас
|9
|1
|6
|2
|11
|-
|14
|9
|16.
|Саутгемптон
|9
|1
|5
|3
|8
|-
|12
|8
|17.
|Лидс
|9
|1
|4
|4
|8
|-
|16
|7
|18.
|Бернли
|9
|0
|4
|5
|7
|-
|15
|4
|19.
|Ньюкасл
|9
|0
|4
|5
|11
|-
|20
|4
|20.
|Норвич
|9
|0
|2
|7
|2
|-
|23
|2
ФОРМА КОМАНД
В предыдущем туре МЮ проиграл Лестеру 2:4, а посреди недели лишь на последних минутах вырвал победу у Аталанты в Лиге чемпионов – 3:2.
Ливерпуль на прошлых выходных прервал серию из двух ничьих, разгромив Уотфорд 5:0. А в Лиге чемпионов посреди недели мерсисайдцы одержали тяжелую победу над Атлетико в гостях – 3:2.
ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ
Команды провели между собой более 200 матчей, первый из них состоялся еще в 1984 году! Уходить в историю нет смысла, лишь отметим, что в рамках Премьер-лиги МЮ не может выиграть у Ливерпуля с 2018 года.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Уле Гуннар Сульшер: "Это большое соперничество из-за истории двух клубов и количества титулов, которые мы выиграли. Это история, которая существует между двумя городами и двумя футбольными клубами. Это соперничество, которое стоит оберегать.
Нужно признать, что Ливерпуль – это очень хорошая команда. И нужно удостовериться, что мы лучше".
Юрген Клопп: "Все мы знаем, что в мире футбола может произойти все что угодно. Это Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – очень крупная игра.
Думаю, что манкунианцы недовольны своими последними результатами. Но мы знаем, что они всегда, находясь в любой форме, могут сделать что-то невероятное. Мы уже видели это".
БУКМЕКЕРЫ
Аналитики в сегодняшнем матче отдают предпочтение Ливерпулю: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.35, на ничью – 3.55, на победу Манчестер Юнайтед – 3.05.
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль в прямом эфире покажут на канале Setanta Sports Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 18:30.