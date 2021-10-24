Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн суперматчу чемпіонату Англії

Манчестер Юнайтед VS Ліверпуль
Матч пройде на стадіоні "Олд Траффорд" і почнеться о 18:30 за київським часом. Ми проведемо онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів.
ОНЛАЙН МЮ – ЛИВЕРПУЛЬ
МЮ жваво стартував в поточному сезоні, але в останніх поєдинках команда Уле Гуннара Сульшера забуксувала. "Червоні дияволи" не можуть виграти вже протягом трьох матчів в Прем'єр-лізі, через що скотилися з другого рядка на шосту.
Ліверпуль є єдиною командою, яка ще не програвала в поточному сезоні. Проте, команда Юргена Клоппа йде тільки на третьому місці.
|М
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|Про
|1.
|Челсі
|9
|7
|1
|1
|23
|-
|3
|22
|2.
|Манчестер сіті
|9
|6
|2
|1
|20
|-
|4
|20
|3.
|Ліверпуль
|8
|5
|3
|0
|22
|-
|6
|18
|4.
|Брайтон
|9
|4
|3
|2
|9
|-
|9
|15
|5.
|Тоттенхем
|8
|5
|0
|3
|9
|-
|12
|15
|6.
|Манчестер Юнайтед
|8
|4
|2
|2
|16
|-
|10
|14
|7.
|Вест Хем
|8
|4
|2
|2
|15
|-
|10
|14
|8.
|Евертон
|9
|4
|2
|3
|15
|-
|14
|14
|9.
|Арсенал
|9
|4
|2
|3
|10
|-
|13
|14
|10.
|Вулверхемптон
|9
|4
|1
|4
|9
|-
|9
|13
|11.
|Брентфорд
|8
|3
|3
|2
|10
|-
|7
|12
|12.
|Лестер
|8
|3
|2
|3
|13
|-
|14
|11
|13.
|Астон Вілла
|9
|3
|1
|5
|13
|-
|15
|10
|14.
|Уотфорд
|9
|3
|1
|5
|12
|-
|17
|10
|15.
|Кристал Пелас
|9
|1
|6
|2
|11
|-
|14
|9
|16.
|Саутгемптон
|9
|1
|5
|3
|8
|-
|12
|8
|17.
|Лідс
|9
|1
|4
|4
|8
|-
|16
|7
|18.
|Бернлі
|9
|0
|4
|5
|7
|-
|15
|4
|19.
|Ньюкасл
|9
|0
|4
|5
|11
|-
|20
|4
|20.
|Норвіч
|9
|0
|2
|7
|2
|-
|23
|2
ФОРМА КОМАНД
У попередньому турі МЮ програв Лестеру 2: 4, а посеред тижня лише на останніх хвилинах вирвав перемогу у Аталанти в Лізі чемпіонів – 3: 2 .
Ліверпуль на минулих вихідних перервав серію з двох нічиїх, розгромивши Уотфорд 5: 0. А в Лізі чемпіонів посеред тижня мерсисайдці здобули важку перемогу над Атлетіко в гостях – 3: 2.
Історія протистоянь
Команди провели між собою більше 200 матчів, перший з них відбувся ще в 1984 році! Йти в історію немає сенсу, лише зазначимо, що в рамках Прем'єр-ліги МЮ не може виграти у Ліверпуля з 2018 року.
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Уле Гуннар Сульшер: "Це велике суперництво через історію двох клубів і кількості титулів, які ми виграли. Це історія, яка існує між двома містами і двома футбольними клубами. Це суперництво, яке стоїть оберігати.
Потрібно визнати, що Ліверпуль – це дуже хороша команда. І потрібно впевнитися, що ми краще ".
Юрген Клопп: "Всі ми знаємо, що в світі футболу може відбутися все що завгодно. Це Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – дуже велика гра.
Думаю, що манкуніанці незадоволені своїми останніми результатами. Але ми знаємо, що вони завжди, перебуваючи в будь-якій формі, можуть зробити щось неймовірне. Ми вже бачили це ".
Букмекери
Аналітики в сьогоднішньому матчі віддають перевагу Ліверпулю: коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа – 2.35, на нічию – 3.55, на перемогу Манчестер Юнайтед – 3.05.
ДЕ ДИВИТИСЬ
Матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль в прямому ефірі покажуть на каналі Setanta Sports Ukraine, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 18:30.