24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
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Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн суперматчу чемпіонату Англії

Олександр Трикіша
24 жовтня, 13:04
У неділю, 24 жовтня, в центральному матчі 9-го туру чемпіонату Англії зійдуться найтитулованіші команди країни: Манчестер Юнайтед прийме Ліверпуль

Манчестер Юнайтед VS Ліверпуль

Матч пройде на стадіоні "Олд Траффорд" і почнеться о 18:30 за київським часом. Ми проведемо онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН МЮ – ЛИВЕРПУЛЬ

МЮ жваво стартував в поточному сезоні, але в останніх поєдинках команда Уле Гуннара Сульшера забуксувала. "Червоні дияволи" не можуть виграти вже протягом трьох матчів в Прем'єр-лізі, через що скотилися з другого рядка на шосту.

Ліверпуль є єдиною командою, яка ще не програвала в поточному сезоні. Проте, команда Юргена Клоппа йде тільки на третьому місці.

МКОМАНДАІВНПЗ-ППро
1.Челсі971123-322
2.Манчестер сіті962120-420
3.Ліверпуль853022-618
4.Брайтон94329-915
5.Тоттенхем85039-1215
6.Манчестер Юнайтед842216-1014
7.Вест Хем842215-1014
8.Евертон942315-1414
9.Арсенал942310-1314
10.Вулверхемптон94149-913
11.Брентфорд833210-712
12.Лестер832313-1411
13.Астон Вілла931513-1510
14.Уотфорд931512-1710
15.Кристал Пелас916211-149
16.Саутгемптон91538-128
17.Лідс91448-167
18.Бернлі90457-154
19.Ньюкасл904511-204
20.Норвіч90272-232

ФОРМА КОМАНД

У попередньому турі МЮ програв Лестеру 2: 4, а посеред тижня лише на останніх хвилинах вирвав перемогу у Аталанти в Лізі чемпіонів – 3: 2 .

Ліверпуль на минулих вихідних перервав серію з двох нічиїх, розгромивши Уотфорд 5: 0. А в Лізі чемпіонів посеред тижня мерсисайдці здобули важку перемогу над Атлетіко в гостях – 3: 2.

Історія протистоянь

Команди провели між собою більше 200 матчів, перший з них відбувся ще в 1984 році! Йти в історію немає сенсу, лише зазначимо, що в рамках Прем'єр-ліги МЮ не може виграти у Ліверпуля з 2018 року.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Уле Гуннар Сульшер: "Це велике суперництво через історію двох клубів і кількості титулів, які ми виграли. Це історія, яка існує між двома містами і двома футбольними клубами. Це суперництво, яке стоїть оберігати.

Потрібно визнати, що Ліверпуль – це дуже хороша команда. І потрібно впевнитися, що ми краще ".

/ Фото: Reuters

Юрген Клопп: "Всі ми знаємо, що в світі футболу може відбутися все що завгодно. Це Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – дуже велика гра.

Думаю, що манкуніанці незадоволені своїми останніми результатами. Але ми знаємо, що вони завжди, перебуваючи в будь-якій формі, можуть зробити щось неймовірне. Ми вже бачили це ".

Букмекери

Аналітики в сьогоднішньому матчі віддають перевагу Ліверпулю: коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа – 2.35, на нічию – 3.55, на перемогу Манчестер Юнайтед – 3.05.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль в прямому ефірі покажуть на каналі Setanta Sports Ukraine, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 18:30.

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