Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн суперматчу чемпіонату Англії

Манчестер Юнайтед VS Ліверпуль

Матч пройде на стадіоні "Олд Траффорд" і почнеться о 18:30 за київським часом. Ми проведемо онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН МЮ – ЛИВЕРПУЛЬ

МЮ жваво стартував в поточному сезоні, але в останніх поєдинках команда Уле Гуннара Сульшера забуксувала. "Червоні дияволи" не можуть виграти вже протягом трьох матчів в Прем'єр-лізі, через що скотилися з другого рядка на шосту.

Ліверпуль є єдиною командою, яка ще не програвала в поточному сезоні. Проте, команда Юргена Клоппа йде тільки на третьому місці.

М КОМАНДА І В Н П З - П Про 1. Челсі 9 7 1 1 23 - 3 22 2. Манчестер сіті 9 6 2 1 20 - 4 20 3. Ліверпуль 8 5 3 0 22 - 6 18 4. Брайтон 9 4 3 2 9 - 9 15 5. Тоттенхем 8 5 0 3 9 - 12 15 6. Манчестер Юнайтед 8 4 2 2 16 - 10 14 7. Вест Хем 8 4 2 2 15 - 10 14 8. Евертон 9 4 2 3 15 - 14 14 9. Арсенал 9 4 2 3 10 - 13 14 10. Вулверхемптон 9 4 1 4 9 - 9 13 11. Брентфорд 8 3 3 2 10 - 7 12 12. Лестер 8 3 2 3 13 - 14 11 13. Астон Вілла 9 3 1 5 13 - 15 10 14. Уотфорд 9 3 1 5 12 - 17 10 15. Кристал Пелас 9 1 6 2 11 - 14 9 16. Саутгемптон 9 1 5 3 8 - 12 8 17. Лідс 9 1 4 4 8 - 16 7 18. Бернлі 9 0 4 5 7 - 15 4 19. Ньюкасл 9 0 4 5 11 - 20 4 20. Норвіч 9 0 2 7 2 - 23 2

ФОРМА КОМАНД

У попередньому турі МЮ програв Лестеру 2: 4, а посеред тижня лише на останніх хвилинах вирвав перемогу у Аталанти в Лізі чемпіонів – 3: 2 .

Ліверпуль на минулих вихідних перервав серію з двох нічиїх, розгромивши Уотфорд 5: 0. А в Лізі чемпіонів посеред тижня мерсисайдці здобули важку перемогу над Атлетіко в гостях – 3: 2.

Історія протистоянь

Команди провели між собою більше 200 матчів, перший з них відбувся ще в 1984 році! Йти в історію немає сенсу, лише зазначимо, що в рамках Прем'єр-ліги МЮ не може виграти у Ліверпуля з 2018 року.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

Уле Гуннар Сульшер: "Це велике суперництво через історію двох клубів і кількості титулів, які ми виграли. Це історія, яка існує між двома містами і двома футбольними клубами. Це суперництво, яке стоїть оберігати. Потрібно визнати, що Ліверпуль – це дуже хороша команда. І потрібно впевнитися, що ми краще ".

/ Фото: Reuters

Юрген Клопп: "Всі ми знаємо, що в світі футболу може відбутися все що завгодно. Це Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – дуже велика гра. Думаю, що манкуніанці незадоволені своїми останніми результатами. Але ми знаємо, що вони завжди, перебуваючи в будь-якій формі, можуть зробити щось неймовірне. Ми вже бачили це ".

Букмекери

Аналітики в сьогоднішньому матчі віддають перевагу Ліверпулю: коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа – 2.35, на нічию – 3.55, на перемогу Манчестер Юнайтед – 3.05.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Манчестер Юнайтед – Ліверпуль в прямому ефірі покажуть на каналі Setanta Sports Ukraine, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 18:30.