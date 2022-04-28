Манчестер Юнайтед – Челси: когда и где смотреть матч грандов АПЛ

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" / Фото: Getty Images

Сегодня состоится перенесенный матч 37 тура АПЛ, в котором сыграют Манчестер Юнайтед против Челси. Встреча смещена на более ранний срок из-за участия лондонцев в финале Кубка Англии. Встреча состоится на стадионе "Олд Траффорд".

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Челси? Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале Setanta Sports. Также за поединком МЮ – Челси онлайн можно наблюдать на OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. Фаворитом матча является Челси. Шансы команды Томаса Тухеля оцениваются в 2.17, тогда как на МЮ можно поставить за 3.40. Коэффициент на ничью – 3.60.

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Команды ведут прямую борьбу за попадание в топ-четверку и, как следствие, попадание в Лигу чемпионов. Правда, лондонцы чувствуют себя куда комфортнее. Челси идет на третьем месте и опережает пятый Тоттенхэм на 7 очков и имеет при этом матч в запасе.

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У МЮ ситуация почти безнадежная. "Красные дьяволы" обосновались на шестом месте и отстают от четвертого Арсенала на шесть очков. К тому же, лондонцы сыграли на матч меньше.

В первом круге команды расписали мировую на "Стэмфорд Бридж" (1:1). На гол Санчо точный ударом с пенальти ответил Жоржиньо.