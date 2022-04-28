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Челсі --
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Вест Хем --
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Манчестер Юнайтед – Челсі: коли і де дивитись матч грандів АПЛ

Анатолій Дерека
28 квітня, 17:25
Юнайтед перебуває на межі непотраплення до Ліги чемпіонів наступного сезону, тоді як Челсі вже майже там. Розповідаємо про трансляцію поєдинку та хто фаворит

"Челсі" - "Манчестер Юнайтед" / Фото: Getty Images

Сьогодні відбудеться перенесений матч 37 туру АПЛ, у якому зіграють Манчестер Юнайтед проти Челсі. Зустріч зміщена більш ранній термін через участь лондонців у фіналі Кубка Англії. Зустріч відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд".

Де дивитись матч Манчестер Юнайтед – Челсі? Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі Setanta Sports. Також за поєдинком МЮ – Челсі можна спостерігати на OLL.TV.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на успіх. Фаворитом матчу є Челсі. Шанси команди Томаса Тухеля оцінюються у 2.17, тоді як на МЮ можна поставити за 3.40. Коефіцієнт на нічию 3.60.

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Команди ведуть пряму боротьбу за потрапляння до топ-четвірки і, як наслідок, потрапляння до Ліги чемпіонів. Щоправда, лондонці почуваються куди комфортніше. Челсі йде на третьому місці та випереджає п'ятий Тоттенхем на 7 очок і має при цьому матч у запасі.

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У МЮ ситуація майже безнадійна. "Червоні дияволи" влаштувалися на шостому місці та відстають від четвертого Арсеналу на шість очок. До того ж лондонці зіграли на матч менше.

У першому колі команди розписали світову на "Стемфорд Брідж" (1:1). На гол Санчо точний ударом із пенальті відповів Жоржиньо.