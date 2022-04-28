Динамо Киев – Динамо Загреб: прямая видеотрансляция матча

В пятом матче в рамках европейского благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" киевское Динамо сыграет в гостях у действующего чемпиона Хорватии – загребского Динамо

Киевское Динамо сыграет с действующим чемпионом Хорватии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В четверг, 28 апреля, на стадионе "Максимир" в Загребе состоится благотворительный матч. Подопечные Луческу сразятся против загребского Динамо. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет прямая видеотрансляция матча.

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Соперник киевлян – действующий чемпион Хорватии Динамо Загреб. "Синие" являются лучшим клубом Хорватии в период независимости по количеству титулов. Команда 22 раза становилась чемпионом страны, в активе динамовцев 16 Кубов Хорватии и 6 Суперкубков.

За четыре тура до завершения первенства Хорватии 2021/22 загребское Динамо шагает к своему 23-му чемпионскому титулу.

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Лучшим бомбардиром Загреба в текущем сезоне является левый вингер Мислав Оршич, забивший 18 мячей во всех турнирах. За ним расположились форварды Бруно Петкович (10 голов) и серб Комнен Адрич (8 голов).

В составе "синих" выступает 10 представителей национальных сборных.

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Тренирует команду 68-летний наставник Анте Чачич. В 2015-2017 годах опытный наставник возглавлял национальную сборную Хорватии, с которой дошел до 1/8 финала Евро-2016.

На протяжении своей истории самые титулованные клубы Украины и Хорватии провели четыре официальные встречи.

Лига чемпионов 2003/04. 3-й квалификационный раунд

Динамо Киев – Динамо Загреб – 3:1

Динамо Загреб – Динамо Киев – 0:2

Лига чемпионов 2012/2013. Групповой этап

Динамо Киев – Динамо Загреб – 2:0

Динамо Загреб – Динамо Київ – 1:1

Doi sutra na Maksimir na humanitarnu utakmicu #MatchForPeace protiv @dynamokyiven i kupnjom ulaznice doniraj novac za ukrajinske izbjeglice! Pokaimo plavo srce, svoje ulaznice moete kupiti klikom na https://t.co/Jzgj39AdVm ili na Ticket pointu! #StandWithUkrainepic.twitter.com/K8H37Pc7HS — GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 27, 2022

Киевляне провели уже четыре благотворительных матчав рамках турне за мир. Первые два выиграли с одинаковым счетом 3:1 (против Легии и Галатасарая). Затем расписали нулевую ничью с Клужем. И наконец, в четвертом спарринге обыграли дортмундскую Боруссию 3:2.

Все матчи благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!":

Все вырученные средства будут отправлены на счет Министерства социальной политики для решения гуманитарных проблем из-за военной агрессии России.