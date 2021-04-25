Манчестер Сити – Тоттенхэм: онлайн финала Кубка лиги

Фото: Reuters/Matthew Childs
В воскресенье, 25 апреля, в Лондоне на стадионе Уэмбли пройдет финал Кубка английской лиги. За трофей будут бороться Манчестер Сити и Тоттенхэм. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов.
ОНЛАЙН МАНЧЕСТЕР СИТИ – ТОТТЕНХЭМ
МанСити в четвертый раз подряд сыграет в финале Кубка лиги, а всего "горожане" побеждали в турнире семь раз (проиграли лишь один финал) и в случае победы сегодня сравняются с рекордсменом Ливерпулем.
Тоттенхэм в девятый раз поборется за Кубок Лиги. Впрочем, в предыдущий раз лондонцы выигрывали трофей еще в 2015 году.
По пути к финалу Манчестер Сити одолел Борнмут (2:1), Бернли (3:0), Арсенал (4:1) и Манчестер Юнайтед (2:0). Тоттенхэм оказался сильнее Лейтон Ориент (техническая победа), Челси (2:1), Сток Сити (3:1) и Брентфорд (2:0).
В начале недели обе команды попали в громкий скандал с намерением создать Европейскую Суперлигу. Спустя двое суток все английские команды поспешно покинули турнир под давлением болельщиков и чиновников разного уровня.
К тому же Тоттенхэм лишился главного тренера – в отставку неожиданно был отправлен Жозе Моуринью, а на его место пришел 29-летний Райан Мейсон. Молодой тренер вынужден был завершить карьеру в 26 лет из-за перелома черепа. Матч против МанСити станет для него дебютным в тренерской карьере.
Букмекеры о матче Манчестер Сити – Тоттенхэм:
Букмекеры считают Манчестер Сити фаворитом матча: коэффициент на победу команды Пепа Гвардиолы в основное время – 1.49, на ничью – 4.50, на победу Тоттенхэма – 7.20. В случае дополнительного времени и серии пенальти коэффициенты следующие: Манчестер Сити – 1.33, Тоттенхэм – 3.33.
Где смотреть матч Манчестер Сити – Тоттенхэм:
Матч начнется в 18:30 и в прямом эфире будет показан на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
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