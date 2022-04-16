Манчестер Сити – Ливерпуль: когда и где смотреть матч Кубка Англии

Салах и Зинченко поборятся за путевку в финал Кубка Англии / Фото: Getty Images

На этих выходных пройдут матчи 1/2 финала Кубка Англии по футболу. В первом поединке сойдутся между собой главные претенденты на трофей – Манчестер Сити и Ливерпуль. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало – в 17:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Ливерпуль? В прямом эфире поединок будет показан на телеканале Setanta Sports. Также в онлайне игру можно посмотреть на OLL.TV.

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Тем временем, букмекеры определились с фаворитом дуэли. По их мнению, немного больше шансов на проход в финал у Манчестер Сити. Коэффициент на успех манкунианцев составляет 1.84 (вероятность – 52%), тогда как на мерсисайдцев – 1.96 (или же 48%).

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Что же касается основного времени, то на Ман Сити выставлен коэффициент 2.55, а на Ливерпуль – 2.75. Котировки на ничью равны 3.35. Напомним, что в финале одна из команд сразится с победителем дуэли Челси – Кристал Пэлас.

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Обе команды лидируют нынче в АПЛ, Сити опережает соперника на один балл. На прошлой неделе команды провели яркую дуэль в чемпионате, которая завершилась вничью – 2:2.

На пути к 1/2 финала Кубка командам везло с соперниками, все они представляли либо низшие дивизионы, либо "подвал" АПЛ. Ливерпуль прошел Шрюсбери, Кардифф, Норвич и Ноттингем Форест, тогда как команда Гвардиолы – Суиндон, Фулхэм, Питерборо и Саутгемптон.

За свою историю мерсисайдцы добывали Кубок Англии семь раз, тогда как Сити – на раз меньше. Правда, "горожане" праздновали последний успех всего три года назад. А вот Ливерпуль свой последний Кубок выиграл аж 2006 году.