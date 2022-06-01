1 июня 19:00
Польша --
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Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
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Швейцария --
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Португалия --
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Австрия --
3 июня 21:45
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Нидерланды --
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Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
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Маму месяц везли в товарном вагоне в Бурятию – откровение легенды Карпат

Алексей Андрейцев
1 июня, 13:53
Роман Зуб рассказал, как его семья пострадала от репрессий в Советском Союзе, и призвал украинцев четко себя идентифицировать

Маму Романа Зуба репрессировали / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший футболист львовских Карпат Роман Зуб рассказал, как его семья пострадала от российских оккупантов много лет назад. Ранее экс-игрок Карпат отдал жизнь, защищая Украину.

"Моя мама была репрессирована. 11 лет прожила где-то в Бурятии, за Улан-Удэ. Она уже позже мне все это рассказала. Тогда был СССР – ребенку боялись говорить такие вещи. Она рассказала, как их месяц везли в товарном вагоне.

Те, кто были под москалем, прекрасно понимают, кто это и что это такое. Не вот это "какая разница"...

Мы должны себя идентифицировать – украинец ты или кто? Поляки рождаются поляками. Они ясно знают, кто они. У нас сейчас есть безумный исторический шанс стать действительно независимым государством", – рассказал Зуб в программе "Ще прийде час".

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский присвоил воспитаннику Карпат Виталию Сапило звание Герой Украины.