1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Маму місяць везли у товарному вагоні до Бурятії – одкровення легенди Карпат

Олексій Андрейцев
1 червня, 13:53
Роман Зуб розповів, як його родина постраждала від репресій у Радянському Союзі, та закликав українців чітко себе ідентифікувати

Маму Романа Зуба репресували / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній футболіст львівських Карпат Роман Зуб розповів, як його родина постраждала від російських окупантів багато років тому. Раніше ексгравець Карпат віддав життя, захищаючи Україну.

"Моя мама була репресована. 11 років прожила десь у Бурятії, за Улан-Уде. Вона вже пізніше мені все це розповіла. Тоді був СРСР – дитині боялися говорити такі речі. Вона розповіла, як їх місяць везли в товарному вагоні.

Ті, хто були під москалем, чудово розуміють, хто це і що це таке. Не ось це "яка різниця"...

Ми повинні себе ідентифікувати – українець ти чи хто? Поляки народжуються поляками. Вони знають, хто вони. У нас зараз є шалений історичний шанс стати справді незалежною державою", – розповів Зуб у програмі "Ще прийде час".

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський присвоїв вихованцю Карпат Віталію Сапилу звання Герой України.