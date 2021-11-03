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"Мама, я в шапке": Миколенко развеселил своим головным убором

Сергей Шаховец
3 ноября, 09:31
Защитник киевского Динамо обратил на себя внимание оригинальной надписью на шапке

Виталий Миколенко пришел на матч Динамо в шапке / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 2 ноября, команда Луческу уступила на своем поле испанской Барселоне 0:1. Мы вели онлайн-трансляцию Динамо – Барселона на нашем сайте.

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Основной защитник "бело-синих" Виталий Миколенко не смог принять участие в матче из-за травмы. Тем не менее футболист сумел обратить на себя внимание даже не выходя на поле.

22-летний футболист наблюдал за поединком на трибунах в качестве зрителя. При этом на его головном уборе, вязаной шапке, красовалась надпись "Шапка", что развеселило футбольных болельщиков.

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Что ж, с чувством юмора у Виталия все в порядке. Теперь важно, чтобы он поскорее выздоровел и помог своей команде в оставшихся матчах чемпионата Украины и ЛЧ.

Напомним, что после поражения в Киеве от Барселоны (0:1), динамовцы сохраняют шансы на выход в 1/8 Лиги чемпионов. Для этого киевлянам нужно выигрывать оставшиеся матчи и надеяться на благоприятные результаты конкурентов.