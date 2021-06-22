Малыш на подходе! Жена Зинченко показала, как ее животик подрос на Евро-2020

Беременная Влада Седан в Бухаресте / Фото: Instagram
Беременная жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан на матче Евро-2020 с Австрией 0:1 в Бухаресте показала свой подросший животик. Малыш уже на подходе!
Фото – Wagsgalore
Отметим, что Влада Седан болела за украинскую сборную в Бухаресте в компании других жен и невест футболистов команды – вторых половинок Евгения Макаренко, Николая Матвиенко, Андрея Пятова, Тараса Степаненко, Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Романа Яремчука и Сергея Кривцова.
При этом Влада, несмотря на пикантное положение, продолжает работать на Евро, освещая игру нашей сборной для телеканалов "Украина" и "Футбол 1/2/3".
Добавим, что о том, что ждут ребенка, Александр Зинченко и Влада Седан поведали миру в начале июня.
Малышу и своей супруге Зинченко посвятил гол в товарняке с Кипром, но на Евро-2020 еще не забивал.
Зинченко и снимок УЗИ его малыша / Фото: Instagram
Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1
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