Малыш на подходе! Жена Зинченко показала, как ее животик подрос на Евро-2020

Очаровательная блондинка на чемпионате Европы не только болеет за нашу сборную, но и продолжает освещать ее жизнь для каналов Украина и Футбол 1/2/3

Беременная Влада Седан в Бухаресте / Фото: Instagram

Беременная жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан на матче Евро-2020 с Австрией 0:1 в Бухаресте показала свой подросший животик. Малыш уже на подходе!

Фото – Wagsgalore

Отметим, что Влада Седан болела за украинскую сборную в Бухаресте в компании других жен и невест футболистов команды – вторых половинок Евгения Макаренко, Николая Матвиенко, Андрея Пятова, Тараса Степаненко, Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Романа Яремчука и Сергея Кривцова.

При этом Влада, несмотря на пикантное положение, продолжает работать на Евро, освещая игру нашей сборной для телеканалов "Украина" и "Футбол 1/2/3".

Реклама

Добавим, что о том, что ждут ребенка, Александр Зинченко и Влада Седан поведали миру в начале июня.

Малышу и своей супруге Зинченко посвятил гол в товарняке с Кипром, но на Евро-2020 еще не забивал.

Зинченко и снимок УЗИ его малыша / Фото: Instagram

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1