Мало его бил Кличко! Поляк назвал войну в Украине гражданской

Томаш Адамек когда-то проиграл Кличко, а теперь рассуждает о войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша первой бросилась на помощь Украине после российского вторжения. Страна принимает украинских беженцев, помогает нам оружием и "гуманитаркой". Увы, не для всех поляков очевиден тот факт, что Россия развязала оккупационную войну. К примеру, боксер Томаш Адамек думает иначе.

"Я считаю, что это внутренние дела. Не думаю, что кто-то должен туда вмешиваться. Это война, гражданская война. Когда-то это все был СССР... Если будем вмешиваться, то мира не будет, и они уничтожат всю Украину", – цитирует боксера Interia Sport.

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Томаш Адамек - чемпион мира в полутяжелой (версия WBC, 2005—2007) и в первой тяжелой (версия IBF, 2008—2009) весовых категориях. На профессиональном ринге провел 59 боев – 53 победы и 6 поражений.

Осенью 2011 года во Вроцлаве Томаш Адамек вышел на бой с Виталием Кличко. Украинец защищал звание чемпиона мира по версии WBC.

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Кличко полностью доминировал в ринге и завершил поединок техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее скандальный украинский боксер Иван Редкач заявил, что нужно разделять спорт и политику. И похвастался фото с российским чемпионом.