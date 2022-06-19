Легенда бокса Майк Тайсон поддержал народ Украины (видео)

Икона мирового бокса Железный Майк записал видеообращение к украинскому народу

Майк Тайсон

Весь спортивный мир сплотился вокруг Украины, которая четыре месяца сражается за свою независимость с российскими агрессорами. Недавно старейший промоутер Дон Кинг организовал вечер бокса в честь народа Украины.

А легендарный чемпион супертяжелого дивизиона американец Майк Тайсон записал видео в поддержку Украины. Видеообращение было опубликована на странице Федерации бокса Украины в Instagram.

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"Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с тобой", – лаконично сказал Железный Майк.

Ранее знаменитый боксер высказался по поводу войны в Украине. По мнению Тайсона, Россия проиграет войну против Украины, ведь в нее уже вовлечено много людей и стран

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