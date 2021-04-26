Малиновский заработал торт, а Аталанта взлетела на второе место в Италии

Команда украинского полузащитника разгромила Болонью дома и обошла Милан и Ювентус, а Руслан забил мяч и сделал голевую передачу

В итальянской Серии А продолжается интригующая борьба за места в Лиге чемпионов. Вчера поздно вечером Аталанта разобралась в Бергамо с Болоньей – 5:0. Украинец Малиновский забивает в третьем матче подряд: Руслан открыл счет, так что его гол считается победным. Кроме того, в его активе результативная передача.

Также мячи забивали Муриэль (с пенальти), Фройлер, Сапата и Миранчук. Правда, на крупный счет повлияло удаление у гостей нидерландского полузащитника Схутена на 49-й минуте. Смотрите обзор встречи.

А вот Ювентус не смог во Флоренции обыграть Фиорентину – 1:1. Звездный Криштиану Роналду отыграл весь матч, а единственный мяч у гостей забил Альваро Мората. Испанец вышел на поле после перерыва и на первой же минуте второго тайма сравнял счет. Однако большего команда Андреа Пирло достичь не смогла.

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Успех Аталанты позволил ей подняться с четвертого места сразу на второе, обойдя Юве и Милан. Правда, "россо-нери" свой матч тура проведут сегодня вечером – в Риме против Лацио.

Кстати, напомним, что Малиновский получает от жены право купить торт лишь за забитый мяч. Так пара пытается удержаться от излишнего поедания сладкого.