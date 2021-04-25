Не останавливайся! Малиновский забивает третий матч подряд

Украинский полузащитник Аталанты забил гол в ворота Болоньи в матче чемпионата Италии

Малиновский / Фото: Reuters

В эти минуты идет матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу. Аталанта играет с Болоньей. Счет в матче открыл украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский.

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Надо сказать, что 27-летний украинец забивает в третьем матче кряду. Ранее он отличился в поединках Серии А против Ромы и Ювентуса.

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Напомним, что Аталанта борется с Миланом и Юве за вторую позицию в чемпионате Италии. Чемпионом станет Интер.

Ранее мы писали, что супруга футболиста Роксана назвала важный фактор, который влияет на результативность мужа. Роксана подтвердила, что Руслан очень любит сладкое, но сообщила, что торт в семье едят только после голов футболиста. Таким образом, пара старается удерживаться от набора лишнего веса.

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